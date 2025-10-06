Американський фонд UMAEF інвестує в розробника monobank Fintech-IT Group з оцінкою $1 млрд та планами IPO

Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) оголосив у понеділок про свою інвестицію в український IT-холдинг Fintech-IT Group – розробника програмного забезпечення для monobank, який є найбільшим необанком в Україні та другим за кількістю роздрібних клієнтів, та про плани вивести Fintech на IPO на американській біржі.

"Угода оцінює компанію у $1,0 млрд у рамках цього раунду інвестицій, що забезпечило їй статус "єдинорога" та зробило першим фінтех-"єдинорогом" з України. UMAEF приєднується до засновників компанії Олега Гороховського та Михайла Рогальського, ставши першим фінансовим інвестором та єдиним акціонером окрім засновників", – йдеться у повідомленні фонду.

Зазначається, що окрім своєї прямої інвестиції, фонд також очолює консорціум американських приватних інвесторів, що інвестують разом із UMAEF.

В той же час розмір інвестиції не розголошується.

"Цією інвестицією UMAEF розширює існуючий портфель своїх фінтех-проєктів, що реалізуються через u.ventures, інвестуючи у провідну компанію, що була заснована та вибудована українськими підприємцями світового рівня", — наводяться в релізі слова президента та головного виконавчого директора UMAEF Ярослави З. Джонсон.

У своє чергу Гороховський наголосив, що компанія йшла до цього 8 років. За його словами, наразі Fintech-IT Group перетворилася у великий IT-холдинг, який надає IT-рішення для банків, процесингу, електронної комерції, ресторанів, фінансового сектора, торгівлі, сфери послуг.

UMAEF додав, що два роки поспіль monobank включається до списку 250 найкращих фінтех-компаній світу та 35 провідних глобальних нео-банків за версією CNBC, і станом на вересень 2025 року він обслуговує 9,9 млн клієнтів та стабільно демонструє найвищий рейтинг NPS у банківському секторі України.

"Ми ухвалили рішення інвестувати у Групу, враховуючи її міцні фундаментальні показники, високі темпи зростання та поєднання технологій і фінансів у секторі, що викликає великий інтерес у американських інвесторів, враховуючи що Група вже співпрацює з такими провідними компаніями США, як Visa та Mastercard. Ми переконані, що інвестиція UMAEF сприятиме залученню інших великих американських інвесторів до компанії – зокрема під час IPO на одній із провідних бірж США – та підтримає відкриття офісу у США", – прокоментував угоду голова ради директорів UMAEF Денніс А. Джонсон (не має родинних зв’язків із Ярославою Джонсон).

Згідно з релізом, залучені в результаті цього раунду кошти Fintech-IT Group планує спрямувати на подальший розвиток своїх рішень та розширення продуктового портфеля, зокрема у сфері фінансування та бізнес-послуг для МСП.

UMAEF, раніше відомий як Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), був створений Конгресом США у 1994 році та є корпорацією, зареєстрованою у штаті Делавер. Його початкове фінансування у розмірі $150 млн було надано урядом США. Місія UMAEF зосереджена насамперед на наданні кредитів та інвестицій у капітал підприємствам, що працюють у секторах, які становлять інтерес для американських інвесторів в регіоні. UMAEF інвестував $190 млн у 143 компанії, які загалом працевлаштовують понад 27 тис. осіб в Україні та Молдові.