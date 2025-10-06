Інтерфакс-Україна
Інвестиції
10:58 06.10.2025

Американський фонд UMAEF інвестує в розробника monobank Fintech-IT Group з оцінкою $1 млрд та планами IPO

3 хв читати
Американський фонд UMAEF інвестує в розробника monobank Fintech-IT Group з оцінкою $1 млрд та планами IPO

Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) оголосив у понеділок про свою інвестицію в український IT-холдинг Fintech-IT Group – розробника програмного забезпечення для monobank, який є найбільшим необанком в Україні та другим за кількістю роздрібних клієнтів, та про плани вивести Fintech на IPO на американській біржі.

"Угода оцінює компанію у $1,0 млрд у рамках цього раунду інвестицій, що забезпечило їй статус "єдинорога" та зробило першим фінтех-"єдинорогом" з України. UMAEF приєднується до засновників компанії Олега Гороховського та Михайла Рогальського, ставши першим фінансовим інвестором та єдиним акціонером окрім засновників", – йдеться у повідомленні фонду.

Зазначається, що окрім своєї прямої інвестиції, фонд також очолює консорціум американських приватних інвесторів, що інвестують разом із UMAEF.

В той же час розмір інвестиції не розголошується.

"Цією інвестицією UMAEF розширює існуючий портфель своїх фінтех-проєктів, що реалізуються через u.ventures, інвестуючи у провідну компанію, що була заснована та вибудована українськими підприємцями світового рівня", — наводяться в релізі слова президента та головного виконавчого директора UMAEF Ярослави З. Джонсон.

У своє чергу Гороховський наголосив, що компанія йшла до цього 8 років. За його словами, наразі Fintech-IT Group перетворилася у великий IT-холдинг, який надає IT-рішення для банків, процесингу, електронної комерції, ресторанів, фінансового сектора, торгівлі, сфери послуг.

UMAEF додав, що два роки поспіль monobank включається до списку 250 найкращих фінтех-компаній світу та 35 провідних глобальних нео-банків за версією CNBC, і станом на вересень 2025 року він обслуговує 9,9 млн клієнтів та стабільно демонструє найвищий рейтинг NPS у банківському секторі України.

"Ми ухвалили рішення інвестувати у Групу, враховуючи її міцні фундаментальні показники, високі темпи зростання та поєднання технологій і фінансів у секторі, що викликає великий інтерес у американських інвесторів, враховуючи що Група вже співпрацює з такими провідними компаніями США, як Visa та Mastercard. Ми переконані, що інвестиція UMAEF сприятиме залученню інших великих американських інвесторів до компанії – зокрема під час IPO на одній із провідних бірж США – та підтримає відкриття офісу у США", – прокоментував угоду голова ради директорів UMAEF Денніс А. Джонсон (не має родинних зв’язків із Ярославою Джонсон).

Згідно з релізом, залучені в результаті цього раунду кошти Fintech-IT Group планує спрямувати на подальший розвиток своїх рішень та розширення продуктового портфеля, зокрема у сфері фінансування та бізнес-послуг для МСП.

UMAEF, раніше відомий як Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), був створений Конгресом США у 1994 році та є корпорацією, зареєстрованою у штаті Делавер. Його початкове фінансування у розмірі $150 млн було надано урядом США. Місія UMAEF зосереджена насамперед на наданні кредитів та інвестицій у капітал підприємствам, що працюють у секторах, які становлять інтерес для американських інвесторів в регіоні. UMAEF інвестував $190 млн у 143 компанії, які загалом працевлаштовують понад 27 тис. осіб в Україні та Молдові.

Теги: #umaef #інвестиції #fintech

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:52 03.10.2025
ДТЕК за 8 міс.-2025 інвестував у вуглевидобуток майже 5 млрд грн

ДТЕК за 8 міс.-2025 інвестував у вуглевидобуток майже 5 млрд грн

14:21 01.10.2025
"Метінвест" спрямував 9,72 млрд грн в Україну з початку війни, є найбільшим експортером і будує енергостанції - СЕО

"Метінвест" спрямував 9,72 млрд грн в Україну з початку війни, є найбільшим експортером і будує енергостанції - СЕО

19:24 26.09.2025
Інвестиції "Континентал" у 2026р. відповідатимуть рівню поточного року – $62-63 млн

Інвестиції "Континентал" у 2026р. відповідатимуть рівню поточного року – $62-63 млн

19:17 26.09.2025
"Астарта" 2026р інвестує близько EUR40 млн у добудову заводу з виробництва соєвого концентрату

"Астарта" 2026р інвестує близько EUR40 млн у добудову заводу з виробництва соєвого концентрату

18:11 26.09.2025
Освітня програма "Інвестпроєкти та фінансові ресурси. Практичні кейси"

Освітня програма "Інвестпроєкти та фінансові ресурси. Практичні кейси"

13:06 24.09.2025
Американсько-український інвестфонд націлений на пошук коінвесторів та статус маркетмейкера ринку – член ради

Американсько-український інвестфонд націлений на пошук коінвесторів та статус маркетмейкера ринку – член ради

18:28 21.09.2025
Перші черги логістичного парку Peretyn з інвестиціями 1,3 млрд грн будуть введені до кінця року – девелопер

Перші черги логістичного парку Peretyn з інвестиціями 1,3 млрд грн будуть введені до кінця року – девелопер

18:04 21.09.2025
IFC може інвестувати $25 млн у Rebuild Ukraine Fund компанії Dragon Capital

IFC може інвестувати $25 млн у Rebuild Ukraine Fund компанії Dragon Capital

19:13 19.09.2025
Інвестиції $100 млн були оголошені на саміті Defense Tech Valley 2025 у Львові

Інвестиції $100 млн були оголошені на саміті Defense Tech Valley 2025 у Львові

19:05 18.09.2025
Трамп і Стармер підписали угоду про інвестиції у сфері науки та технологій

Трамп і Стармер підписали угоду про інвестиції у сфері науки та технологій

ВАЖЛИВЕ

DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн

Інвестиції в Україну потребують безпеки, необхідне довготривале мирне врегулювання – Келлог

Інтерес інвесторів до України є, але він поки що не транслюється в гроші – директорка ЄБА

ЄБРР та ЄІБ планують надати EUR100 млн в Amber Dragon Ukraine Infrastructure fund I

Зеленський і Пісторіус домовилися про додаткові інвестиції у виробництво далекобійної зброї

ОСТАННЄ

Кабмін перерозподілив 14,7 млн грн на супроводження угоди зі створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови

Американсько-український інвестфонд планує розпочати прийом інвестпроєктів на розгляд у грудні – глава Мінекономіки

DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн

Експерти з супроводу інвестицій та адвокати об’єдналися в Національну асоціацію лобістів України для просування інвестицій та захисту інтересів бізнесу

Делегація DFC їде в регіони України для пошуку інвестпортфелю Американсько-українського інвестфонду

Перші черги логістичного парку Peretyn з інвестиціями 1,3 млрд грн будуть введені до кінця року – девелопер

Повторну купівлю сертифікатів здійснюють 43% інвесторів фонду S1 REIT

Компанія негабаритних перевезень ТAD планує інвестувати EUR20 млн у збільшення парку техніки для великих вітряків - власник

Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій на 2026 р. на 11,4 трлн грн схвалений Стратегічною інвестрадою

Мінекономіки, UkraineInvest та британські партнери уклали меморандум для посилення інвестспроможності України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА