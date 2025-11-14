IFC та ЄБРР інвестують по $25 млн у фонд Rebuild Ukraine Fund Dragon Capital

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) з Групи Світового банку та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) інвестують по $25 млн кожен у фонд Rebuild Ukraine Fund, заснований українською інвестиційною компанією Dragon Capital Томаша Фіали.

"Спільна інвестиція в розмірі $50 млн у новий фонд прямого інвестування збільшить доступ українських МСП і компаній з середньою капіталізацією до альтернативних джерел капіталу в зростання", – йдеться у спільному пресрелізі у п’ятницю за підсумками підписання напередожні відповідних угод у Варшаві на конференції "Відбудувати Україну".

Передбачається, що якірні інвестиції ЄБРР та IFC допоможуть фонду, який має на меті залучити капітал на загальну суму $250 млн, досягти успішного першого закриття.

Планується, що фонд надаватиме довгострокові вливання в акціонерний та квазі-акціонерний капітал українських малих та середніх підприємств (МСП), компаній із середньою капіталізацією в таких секторах, як роздрібна торгівля та надання послуг, охорона здоров'я, фінансові послуги, будівельні матеріали та галузі, пов'язані з сільським господарством.

Для зниження інвестиційних ризиків частина інвестиції IFC в акціонерний капітал буде забезпечена гарантіями, наданими Європейською комісією в рамках Ukraine Investment Framework" та урядом Франції на підтримку програми IFC "Програма заходів з економічної стійкості (ERA)" для України.

"Ми щасливі співпрацювати з ЄБРР та IFC… . Їхня участь у Rebuild Ukraine Fund демонструє високий рівень довіри до приватного сектору України та перспектив його розвитку. Фонд забезпечить необхідний капітал, щоб допомогти українським компаніям адаптуватися, зростати та очолити процес відновлення", – прокоментував залучення капіталу Фіала.

Керуючий директор та голова напряму прямих інвестицій Dragon Capital Андрій Носок на Конференції з відновлення України у Римі в липні повідомив, що компанія інвестує у REBUF власні $20 млн. За його словами, перше закриття фонду планувалося у вересні цього року.

Він нагадав, що Dragon Capital займається інвестиціями в приватний капітал в Україні 25 років, у тому числі з 2010 року управляє фондами прямих інвестицій. REBUF – це третій такий фонд, який дотримується тієї самої стратегії, що й попередні. Згідно з презентацією REBUF, розмір інвестицій в компанії – $7-30 млн.

Dragon Capital - одна з найбільших інвестгруп в Україні у сфері інвестицій та фінансових послуг, що надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних і приватних клієнтів. Компанія заснована 2000 року в Києві. За словами засновника та керівника Фіали, наразі до портфелю інвестицій групи входить майже 50 різних компаній або проєктів нерухомості. Компанія за 2015-го по 2021 рік інвестувала в Україну близько $700 млн без урахування реінвестицій та планує інвестувати $100 млн у 2025 році.

Як повідомлялося, ЄБРР та IFC планують також внести відповідно EUR60 млн та EUR40 млн в капітал нового Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I із заявленим цільовим розміром EUR350 млн, рада директорів ЄБРР розгляне цей проєкт 3 грудня. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) наприкінці вересня вже схвалив внесок у цей фонд EUR40 млн.