Інтерфакс-Україна
Інвестиції
11:35 14.11.2025

IFC та ЄБРР інвестують по $25 млн у фонд Rebuild Ukraine Fund Dragon Capital

3 хв читати

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) з Групи Світового банку та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) інвестують по $25 млн кожен у фонд Rebuild Ukraine Fund, заснований українською інвестиційною компанією Dragon Capital Томаша Фіали.

"Спільна інвестиція в розмірі $50 млн у новий фонд прямого інвестування збільшить доступ українських МСП і компаній з середньою капіталізацією до альтернативних джерел капіталу в зростання", – йдеться у спільному пресрелізі у п’ятницю за підсумками підписання напередожні відповідних угод у Варшаві на конференції "Відбудувати Україну".

Передбачається, що якірні інвестиції ЄБРР та IFC допоможуть фонду, який має на меті залучити капітал на загальну суму $250 млн, досягти успішного першого закриття.

Планується, що фонд надаватиме довгострокові вливання в акціонерний та квазі-акціонерний капітал українських малих та середніх підприємств (МСП), компаній із середньою капіталізацією в таких секторах, як роздрібна торгівля та надання послуг, охорона здоров'я, фінансові послуги, будівельні матеріали та галузі, пов'язані з сільським господарством.

Для зниження інвестиційних ризиків частина інвестиції IFC в акціонерний капітал буде забезпечена гарантіями, наданими Європейською комісією в рамках Ukraine Investment Framework" та урядом Франції на підтримку програми IFC "Програма заходів з економічної стійкості (ERA)" для України.

"Ми щасливі співпрацювати з ЄБРР та IFC… . Їхня участь у Rebuild Ukraine Fund демонструє високий рівень довіри до приватного сектору України та перспектив його розвитку. Фонд забезпечить необхідний капітал, щоб допомогти українським компаніям адаптуватися, зростати та очолити процес відновлення", – прокоментував залучення капіталу Фіала.

Керуючий директор та голова напряму прямих інвестицій Dragon Capital Андрій Носок на Конференції з відновлення України у Римі в липні повідомив, що компанія інвестує у REBUF власні $20 млн. За його словами, перше закриття фонду планувалося у вересні цього року.

Він нагадав, що Dragon Capital займається інвестиціями в приватний капітал в Україні 25 років, у тому числі з 2010 року управляє фондами прямих інвестицій. REBUF – це третій такий фонд, який дотримується тієї самої стратегії, що й попередні. Згідно з презентацією REBUF, розмір інвестицій в компанії – $7-30 млн.

Dragon Capital - одна з найбільших інвестгруп в Україні у сфері інвестицій та фінансових послуг, що надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних і приватних клієнтів. Компанія заснована 2000 року в Києві. За словами засновника та керівника Фіали, наразі до портфелю інвестицій групи входить майже 50 різних компаній або проєктів нерухомості. Компанія за 2015-го по 2021 рік інвестувала в Україну близько $700 млн без урахування реінвестицій та планує інвестувати $100 млн у 2025 році.

Як повідомлялося, ЄБРР та IFC планують також внести відповідно EUR60 млн та EUR40 млн в капітал нового Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I із заявленим цільовим розміром EUR350 млн, рада директорів ЄБРР розгляне цей проєкт 3 грудня. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) наприкінці вересня вже схвалив внесок у цей фонд EUR40 млн.

Теги: #єбрр #інвестиції #rebuild_ukraine #ifc

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:38 12.11.2025
ЄБРР планує внести у Horizon Capital Catalyst Fund EUR30 млн

ЄБРР планує внести у Horizon Capital Catalyst Fund EUR30 млн

11:15 08.11.2025
Інвестиції після війни робитимуться насамперед у ВПК, енергетику, інфраструктуру та фінанси – Яценюк

Інвестиції після війни робитимуться насамперед у ВПК, енергетику, інфраструктуру та фінанси – Яценюк

10:29 08.11.2025
Захід під час війни опосередковано зробив великі інвестиції в Україну – Яценюк

Захід під час війни опосередковано зробив великі інвестиції в Україну – Яценюк

10:07 06.11.2025
Рада ЄС і Європарламент попередньо домовилися про стимулювання інвестицій в оборону

Рада ЄС і Європарламент попередньо домовилися про стимулювання інвестицій в оборону

10:02 06.11.2025
IFC інвестує $25 млн в Rebuild Ukraine Fund компанії Dragon Capital

IFC інвестує $25 млн в Rebuild Ukraine Fund компанії Dragon Capital

16:11 05.11.2025
"ДТЕК Мережі" інвестували майже 3 млрд грн у підготовку мереж до нового опалювального сезону

"ДТЕК Мережі" інвестували майже 3 млрд грн у підготовку мереж до нового опалювального сезону

17:11 04.11.2025
Швейцарія інвестує CHF9 млн у проєкт TRUE для розбудови системи реабілітації в Україні

Швейцарія інвестує CHF9 млн у проєкт TRUE для розбудови системи реабілітації в Україні

13:21 04.11.2025
Партнери інвестують EUR 3 млн у відновлення української культури – Бережна

Партнери інвестують EUR 3 млн у відновлення української культури – Бережна

18:18 03.11.2025
Данія інвестує 10 млн данських крон в українську культуру – Бережна

Данія інвестує 10 млн данських крон в українську культуру – Бережна

15:12 29.10.2025
ЄБРР виділить банку "Львів" гривневий кредит EUR40 млн та гарантії на EUR31,5 млн

ЄБРР виділить банку "Львів" гривневий кредит EUR40 млн та гарантії на EUR31,5 млн

ВАЖЛИВЕ

Інвестиції після війни робитимуться насамперед у ВПК, енергетику, інфраструктуру та фінанси – Яценюк

Захід під час війни опосередковано зробив великі інвестиції в Україну – Яценюк

Американський фонд UMAEF інвестує в розробника monobank Fintech-IT Group з оцінкою $1 млрд та планами IPO

DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн

Інвестиції в Україну потребують безпеки, необхідне довготривале мирне врегулювання – Келлог

ОСТАННЄ

KAN Development інвестував $120 млн у будівництво навчальних закладів під час війни

Люди готові інвестувати кошти у зрозумілі фінансові інструменти накопичення - Улютін

Стефанчук: 0,25% ВВП кожної європейської держави на оборону України — це інвестиція в безпеку регіону

Союзники по НАТО підтвердили подальше збільшення інвестицій в оборону та нарощування виробництва

Нафта і газ є найперспективнiшими для реалізації угоди про надра з США та залучення великих інвестицій – ексглава "Нафтогазу" Коболєв

NOVUS інвестував 385 млн грн в енергонезалежність мережі

Соболев: У рамках реформи управління публічними інвестиціями створено понад 1 тис. місцевих інвестрад

“Мономах” повідомив про триваючі інформаційні атаки, компанія запевняє у відсутності зв’язків із РФ

Група IT-компаній FRACTAL інвестує $1млн у фінтех-стартап Finerd

Єврокомісія інвестує EUR7 млн у розвиток і стійкість української культури через програму "Креативна Європа"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА