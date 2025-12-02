Інтерфакс-Україна
Економіка
19:13 02.12.2025

ЄБРР надав Креді Агріколь банку гарантію для кредитування бізнесу на EUR150 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав Креді Агріколь банку (Київ) нову гарантію, яка дозволить фінустанові видати українським підприємствам кредити на суму EUR150 млн та покриватиме до 80% ризику за ними.

"Ми підтримуємо давнє партнерство з ЄБРР і маємо спільне бачення — інвестування в стійкість та сталий розвиток. Разом ми допомагаємо бізнесу відновлюватися, зміцнюватися та зменшувати свою залежність від зовнішніх ризиків, що повністю відповідає нашій стратегії AIR: Мета — інвестувати у відновлення (Aim is to Invest in Recovery)", – цитуються у релізі банку у вівторок слова голови правління Креді Агріколь Банку Карлоса де Корду.

За умовами програми, Креді Агріколь Банк надасть EUR150 млн підприємствам, що працюють у критично важливих галузях, а також ММСП та компаніям із середньою капіталізацією, які інвестують у виробництво та зберігання енергії, енергоефективність і модернізацію.

Як зазначається на сайті ЄБРР, проєкт розподілений між трьома компонентами: програмою "Стійкість та засоби до існування", механізмом підтримки енергетичної безпеки та кредитною лінією EU4Business–ЄБРР з інвестиційними стимулами.

Найбільша частка покриття портфеля – до EUR80 млн – призначена для фінансування обігового капіталу та інвестицій приватного бізнесу у ключових секторах. EUR40 млн спрямовується на енергогенерацію, зберігання енергії та енергоефективність, а EUR30 млн – на модернізацію ММСП відповідно до стандартів ЄС, з яких щонайменше 70% мають підтримати "зелені" проєкти. У межах цього блоку передбачено технічну допомогу та грантові стимули після завершення інвестицій.

Підприємства, які відповідають вимогам, також зможуть отримати технічну допомогу та інвестиційні стимули, що фінансуються ЄС у рамках ініціативи EU4Business. Додаткові гранти передбачено для бізнесів та домогосподарств, які зазнали руйнувань, втрати активів, вимушеного переселення, а також для компаній, що сприяють реінтеграції ветеранів, осіб з інвалідністю та ВПО.

Зазначається, що це вже третя угода про розподіл портфельних ризиків між ЄБРР і Креді Агріколь банком від початку повномасштабного вторгнення РФ.

ЄБРР раніше виділив EUR75,4 млн грантів ЄС для українських ММСП у межах лінії EU4Business–ЄБРР, з яких EUR2,25 млн було спрямовано на проєкти за участі Креді Агріколь Банку.

За інформацією ЄБРР, загалом з початку повномасштабного вторгнення банк надав українським позичальникам близько EUR3,29 млрд через 40 аналогічних угод з 12 партнерами. Кредитні програми підтримуються частковим покриттям ризику перших збитків, яке фінансують Франція та ЄС у рамках Інвестиційної програми для України (UIF).

Креді Агріколь Банк заснований у 1993 році, єдиним його акціонером є Credit Agricole S.A. (Франція). За даними НБУ, на 1 жовтня 2025 року за розміром активів банк посідав 11-те місце (116,26 млрд грн) серед 60 банків України.

 

Теги: #єбрр #кредитування

