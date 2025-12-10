Інтерфакс-Україна
Інвестиції
15:06 10.12.2025

ЄБРР інвестує до Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I до EUR60 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) здійснить пряму інвестицію у розмірі до EUR60 млн на користь інфраструктурного фонду широкого профілю Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I загальним обсягом EUR350 млн.

"Фонд здійснюватиме інвестиції в інфраструктурні проєкти (переважно пов’язані з генерацією енергії з відновлюваних джерел, сталим транспортуванням та цифровою інфраструктурою) в Україні", – йдеться в інформації на сайті банку, згідно з якою його рада директорів затвердила цей проєкт 19 листопада.

"Ми наближаємося до того, щоб оголосити про перше закриття інфраструктурного фонду, який ми запускаємо спільно з британським партнером, що називається Amber Infrastructure. Ми будемо співменеджерами фонду, який буде фокусуватися виключно на інфраструктурі", – сказав своєю чергою на форумі "Україна – для інвестицій" видання "Економічна правда" у середу керуючий директор, керівник інфраструктурного напряму в Dragon Capital Євген Баранов.

За його словами, хоча насамперед йдеться про проєкти в енергетиці, але також і про транспортну та діджитальну інфраструктуру, бо війна створила "величезні дефіцити".

"Якщо ми говоримо про проєкти розміром від 30 до 50-70 млн, то це та точка, в якій ми почуваємося найкомфортніше. І з січня-лютого наступного року ми почнемо активніше інвестувати", – повідомив Баранов.

Як повідомлялося, у вересні про рішення внести в Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I EUR50 млн повідомив Європейський інвестиційний банк (ЄІБ). Окрім того також очікується подібне рішення Міжнародної фінансової корпорації (IFC) з групи Світового банку, яка анонсувала плани інвестицій в цей фонд в розмірі до EUR40 млн.

Фондом спільно керуватимуть Amber Fund Management Limited, що є частиною Boyd Watterson Global Asset Management Group LLC, та Dragon Capital Advisors Limited. Зазначалося, що фонд зосередиться на реконструкції та модернізації критичної інфраструктури України та інвестуватиме в енергетичний перехід (виробництво, передача та розподіл відновлюваної енергії, зберігання), цифрову інфраструктуру (центри обробки даних, телекомунікаційні вежі, оптоволоконні мережі), а також транспорт та логістику (порти, дороги, залізниці, промислові парки, холодильні склади, інтермодальні термінали).

На думку IFC, Amber з понад 175 інфраструктурними інвестиціями по світу добре зарекомендував себе як глобальний керуючий фондом інфраструктури з сильною присутністю в Центральній та Східній Європі. Водночас Dragon Capital – це інвестиційна група, що базується в Україні, з глибоким місцевим корінням та значним досвідом у сфері приватного капіталу та нерухомості в країні.

Баранов на Українській конференції з відновлення URC2025 10-11 липня в Римі повідомив, що Dragon Capital та Amber за останній рік сформували надійний портфель проєктів, які можуть поглинути навіть більше капіталу, ніж планує залучити фонд. В презентації фонду на URC2025 зазначалося, що його стратегія передбачає інвестиції в контрольні пакети акцій або спільне інвестування з однодумцями, із середнім розміром квитка від EUR20 млн до EUR50 млн.

На URC2025 було оголошено перший проєкт Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund – проєкт з розподіленої енергетики Power One (ТОВ "Пауер 1"), якому ЄБРР надав EUR22,3 млн кредит за загальної вартості проєкту EUR41,8 млн. Він передбачає встановлення 36,8 МВт газопоршневих установок (ГПУ) та 31,5 МВт систем накопичення енергії (СНЕ) в Закарпатській області.

Dragon Capital - одна з найбільших інвестгруп в Україні у сфері інвестицій та фінансових послуг, що надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних і приватних клієнтів. Компанія заснована 2000 року в Києві. За словами засновника та керівника Томаша Фіали, до портфелю інвестицій групи входять майже 50 різних компаній або проєктів нерухомості. Компанія за 2015-го по 2021 рік інвестувала в Україну близько $700 млн без урахування реінвестицій та планує інвестувати $100 млн у 2025 році.

Теги: #єбрр #amber_dragon_ukraine_infrastructure_fund_i

