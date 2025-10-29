Інтерфакс-Україна
Економіка
15:12 29.10.2025

ЄБРР виділить банку "Львів" гривневий кредит EUR40 млн та гарантії на EUR31,5 млн

2 хв читати
ЄБРР виділить банку "Львів" гривневий кредит EUR40 млн та гарантії на EUR31,5 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть банку "Львів" незабезпечений кредит у гривні на суму до EUR40 млн та гарантії на EUR31,5 млн для покриття кредитного ризику за новими кредитами українського банку на загальну суму, еквівалентну EUR45 млн.

Як зазначається на сайті ЄБРР, рада директорів затвердила відповідні проєкти на засіданні 22 жовтня цього року.

Згідно з оприлюдненими матеріалами, кредит буде наданий чотирма рівними траншами по EUR10 млн кожен, з яких наразі зарезервований один транш. Він складатиметься з двох компонентів: щонайменше 75% – у рамках Програми ЄБРР "Стійкість та засоби до існування" та до 25% – у рамках Кредитної лінії EU4Business-ЄБРР із заохочувальними заходами для фінансування довгострокових капітальних інвестицій ММСП.

Фінансування у рамках програми "Забезпечення стійкості та джерел засобів для існування" буде використане для кредитування приватних ММСП в Україні, у тому числі тих, які релокували свій бізнес у західну частину України через війну, що триває.

Щодо проєкту гарантій, то на відміну від більшості подібних проєктів з більшими банками мова йде про покриття 70% ризику, а не 50%, як зазвичай. Зазначається, що механізм включатиме два субліміти з покритим портфелем: EUR36 млн – в рамках продукту "Гарантія стійкості та засобів до існування" та EUR9 млн – в рамках кредитної лінії EU4Business-EBRD з стимулами.

ЄБРР вказує, що банк "Львів" – це регіональний банк, орієнтований на ММСП, що працює на заході України, з загальними активами у розмірі EUR333 млн (0,5% ринку, 23 місце серед 60 банків) та кредитним портфелем (переважно ММСП) у розмірі приблизно EUR212 млн станом на кінець другого кварталу 2025 року (1,2% ринку). Банк Львів має головний офіс у Львові та 20 відділень.

Теги: #єбрр #кредити

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:30 21.10.2025
ЄБРР надасть Укрексімбанку гарантії для розширення кредитування на EUR200 млн

ЄБРР надасть Укрексімбанку гарантії для розширення кредитування на EUR200 млн

14:20 21.10.2025
ЄБРР розглядає надання до EUR100 млн на будівництво соціального орендного житла за підтримки благодійної місії Хансена

ЄБРР розглядає надання до EUR100 млн на будівництво соціального орендного житла за підтримки благодійної місії Хансена

22:55 14.10.2025
ЄБРР готує додаткові EUR500 млн для термінових закупівель газу "Нафтогазом" – Kyiv Post

ЄБРР готує додаткові EUR500 млн для термінових закупівель газу "Нафтогазом" – Kyiv Post

22:23 08.10.2025
Україна та ЄБРР домовилися про фінансування пріоритетних спільних проєктів — Мудра

Україна та ЄБРР домовилися про фінансування пріоритетних спільних проєктів — Мудра

14:15 01.10.2025
"Нафтогаз" залучив EUR300 млн кредиту ЄІБ на закупівлю газу

"Нафтогаз" залучив EUR300 млн кредиту ЄІБ на закупівлю газу

14:39 26.09.2025
ЄБРР шукає консультантів для узгодження законодавства України про ринки капіталу з нормами ЄС

ЄБРР шукає консультантів для узгодження законодавства України про ринки капіталу з нормами ЄС

17:17 25.09.2025
Як змінювався попит на швидкі кредити в Україні: 2024 vs 2025

Як змінювався попит на швидкі кредити в Україні: 2024 vs 2025

12:37 25.09.2025
Україна очолює рейтинг країн, де працює ЄБРР, за користуванням критовалютами

Україна очолює рейтинг країн, де працює ЄБРР, за користуванням критовалютами

09:25 25.09.2025
ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5%

ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5%

15:32 24.09.2025
Майже 35 млрд грн кредитів видано для 20 тис. сімей за час дії програми "єОселя"

Майже 35 млрд грн кредитів видано для 20 тис. сімей за час дії програми "єОселя"

ВАЖЛИВЕ

Набула чинності оновлена торговельна угода Україна-ЄС

Голова профільного комітету Ради вважає неможливим розвиток фондового ринку без оновлення НКЦПФР

Очільник фінкомітету Ради наполягатиме на допуску іноземних операторів лотерей на український ринок

На імпорт газу буде виділено EUR5 млн з EUR25 млн підтримки енергосистеми України – глава МЗС Нідерландів

Німеччина вносить EUR60 млн у Фонд підтримки енергетики України - Свириденко

ОСТАННЄ

Dragon Capital погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р. до 1,7% через атаки на критичну інфраструктуру

Набула чинності оновлена торговельна угода Україна-ЄС

Середньомісячна зарплата в Україні у вересні зросла на 2,7% - Держстат

Голова профільного комітету Ради вважає неможливим розвиток фондового ринку без оновлення НКЦПФР

Очільник фінкомітету Ради наполягатиме на допуску іноземних операторів лотерей на український ринок

БЕБ розпочало збір повідомлень про економічні правопорушення щодо продажу техніки та електроніки

Рішення АМКУ щодо відсутності порушень ПриватБанком на ринку торгового еквайрингу свідчить про те, що ринок був конкурентним – юристи

На імпорт газу буде виділено EUR5 млн з EUR25 млн підтримки енергосистеми України – глава МЗС Нідерландів

Резиденти Defence City звільнені від податку на нерухомість та землю до 2036р або вступу України до ЄС - ДПС

В Україні створено фонд Food4Impact з бюджетом EUR150 млн для фінансування агробізнесу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА