Будівельний ринок у 2026р. чекають трансформація з появою нових системних гравців та збільшення конкуренції - думка

Будівельний ринок у 2026 році розвиватиметься за помірним сценарієм, при цьому очікується поява та посилення позицій нових гравців, інвесторів та девелоперів, вважає СЕО інжинірингово-консалтингової компанії Sigma+ Анна Лаєвська.

"Будівельний ринок у 2026 році, ймовірно, розвиватиметься за стриманим сценарієм, без різких стрибків, але з помітними структурними змінами", - прокоментувала вона агентству "Інтерфакс-Україна".

За її оцінкою, з одного боку, наразі немає суттєвих передумов для різкого зростання виручки та прибутковості девелоперського бізнесу.

"Зберігається значний розрив між кількістю проєктів, які завершуються, та кількістю нових, що виводяться на ринок. Фактично, ринок перебуває у фазі паузи щодо старту нових девелоперських проєктів, що вже формує відкладений дефіцит якісного житла", - каже Лаєвська.

Водночас умови роботи залишаються складними через дефіцит робочої сили, зростання собівартості будівельних матеріалів і робіт, безпекові ризики, обстріли та проблеми з енергопостачанням. Усе це ускладнює планування та реалізацію проєктів і робить девелопмент менш передбачуваним. Додатковим стримувальним фактором для ринку залишається обмежений ресурс державної іпотеки: за нинішніх умов платоспроможний попит суттєво нижчий ніж у довоєнний період, пояснила експертка.

"Однак навіть у таких умовах ринок демонструє ознаки трансформації. У 2026 році очікується поява та посилення позицій нових системних гравців — інвесторів і девелоперів, які розглядають кризовий період як вікно можливостей для входу на ринок. Це формує передумови для зміни структури девелоперської спільноти та зростання конкуренції, що своєю чергою може позитивно вплинути на якість проєктів і пропозицій для покупців", - вважає Лаєвська.

Щодо цінових очікувань, базовим сценарієм на 2026 рік експертка вважає помірне зростання вартості житла в межах 10–15%. Перегляд цін стримується обмеженим попитом і відсутністю можливостей для різкого підвищення. Водночас зростання собівартості є об’єктивним і тривалим процесом, тому девелопери змушені поступово закладати його в ціну квадратного метра — з огляду на динаміку продажів, а не одномоментно.

"Прогнозувати динаміку продажів у 2026 році складно через високу залежність ринку від безпекової та політичної ситуації", - підкреслила вона.

При цьому Лаєвська зазначаила, що весняно-літній період у 2025 році виявився аномально активним із суттєвим зростанням продажів, однак згодом ринок продемонстрував спад приблизно на 20% від пікових показників другого кварталу. Зимовий сезон традиційно залишається менш активним через поєднання безпекових факторів, перебоїв з електропостачанням і сезонного зниження ділової активності.

"Водночас можна говорити про наявність сталого базового попиту на житло. Це переважно не інвестиційний чи спекулятивний попит, а попит з боку людей, які купують житло для власного проживання. Подальша динаміка значною мірою залежатиме від змін у державних програмах підтримки, насамперед у механізмах "єОселі". У разі запуску справді масового іпотечного продукту попит може суттєво зрости. Якщо ж поточна модель збережеться без принципових змін, ринок, імовірно, залишиться на рівні 2025 року з незначними коливаннями", - прогнозує Лаєвська.

Серед ключових трендів 2026 року, на думку експертки, залишатимуться питання безпеки, енергоавтономності та енергоефективності будівель. Покупці все більше звертають увагу на технології будівництва, наявність укриттів, інфраструктуру, сервіси всередині житлових комплексів, а також на формати житла, готового до проживання, з оздобленням "під ключ" і потенційно з частковим меблюванням.

"Такий формат відповідає актуальному запиту ринку, особливо з боку внутрішньо переміщених осіб і покупців, які користуються кредитними програмами, хоча пропозиція готового житла наразі залишається обмеженою", - зауважує СЕО.

Sigma+ – інжинірингово-консалтингова компанія, яка надає повний цикл послуг: від аналітики ринку та розробки концепції до управління будівництвом, контролю собівартості, аудиту проєктів, організації продажів і маркетингу.

Як повідомлялося, восени 2025 р. Sigma+ оголосила про плани добудови чотирьох проєктів у Києві, а саме ЖК SALUT!, Symbol, Oasis та "Арсенал House" від bUd development. У 2026 році в планах компанії залучення $200 млн іноземних інвестицій для добудови проблемних проєктів, будівництво яких було призупинено через брак фінансування та інші причини. Наразі аналізуються біля 500 тис. кв. м нерухомості, з яких 390 тис. кв. м - житлової.

За даними Opendatabot, власником та кінцевим бенефіціаром зареєстрованого у грудні 2024 року ТОВ "Сігма Інжиніринг Плюс" (Київ) вказана СЕО компанії Анна Лаєвська.