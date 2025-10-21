Інтерфакс-Україна
Події
18:54 21.10.2025

Sigma+ анонсувала добудову чотирьох проєктів bUd development

2 хв читати
Sigma+ анонсувала добудову чотирьох проєктів bUd development

Інжінірінгово-консалтінгова компанія Sigma+ оголосила про плани добудови чотирьох проєктів у Києві, а саме ЖК SALUT!, Symbol, Oasis та "Арсенал House" від bUd development.

СEO компанії Sigma+ Анна Лаєвська на пресконференції у вівторок повідомила, що є пул міжнародних інвесторів - як фізосіб, так і фондів, - які будуть залучені у фінансування добудови цих об’єктів. Наразі йде аудит ЖК, за результатами якого буде розроблена нова фінансова модель, оновлені графіки будівництва з термінами вводу в експлуатацію.

"На поточний момент ми вже розуміємо, що є ряд будматеріалів, які були закуплені, отже є роботи, які сьогодні можна виконувати, є попередні домовленості стосовно авансового фінансування, яке готовий виділяти потенційний інвестор", - повідомила Лаєвська.

За її словами, вже в листопаді можна буде побачити часткову активізацію робіт на майданчиках, а після завершення аудиту будуть підписані основні договори з міжнародними інвесторами. Орієнтовно з січня 2026 р. ці інвестори будуть оголошені, будівництво повністю відновлене, щомісячно будуть публікуватись технічні та відеозвіти щодо прогресу будівництв.

Заступниця директора асоціації bUd development Надія Засенко повідомила "Інтерфакс-Україна", у цих комплексах викуплено від 25% до 42% квартир, для кожного з об’єктів є розрахунки по необхідним для добудови інвестиціям, після аудиту ці суми будуть оголошені.

"У нас профіцитна історія по кожному комплексу. Тому ми і були впевнені, що будемо цікаві для партнерів і зможемо залучити фінансування", - сказала вона.

Лаєвська зазначила, що ступінь готовності об'єктів bUd development дозволяє подати їх в майбутньому на акредитацію в державній іпотечній програмі "єОселя". Окрім цього, для залучення нових покупців плануються змінені умови розтермінування, партнерські іпотечні програми з банками тощо.

"Наша місія - забезпечити швидку відбудову. Ми хочемо витягти максимальну кількість проблемних проєктів. Наразі аналізуємо об’єкти ще двох брендів", - зазначила Лаєвська.

Як повідомлялось, Sigma+ планує у 2026 році залучити $200 млн іноземних інвестицій для добудови проблемних проєктів, будівництво яких було призупинено через брак фінансування та інші причини. Наразі аналізуються біля 500 тис. кв. м нерухомості, з яких 390 тис кв. м житлової.

Теги: #київ #добудова #лаєвська #sigma

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:49 21.10.2025
Ексдиректору "Молодого театру" у Києві повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток - прокуратура

Ексдиректору "Молодого театру" у Києві повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток - прокуратура

10:40 21.10.2025
В Києві судитимуть експрацівника прокуратури, який в нетверезому стані скоїв смертельну ДТП

В Києві судитимуть експрацівника прокуратури, який в нетверезому стані скоїв смертельну ДТП

10:04 19.10.2025
Пожежу на складі в Подільському районі Києва ліквідовано, постраждалих немає

Пожежу на складі в Подільському районі Києва ліквідовано, постраждалих немає

18:37 18.10.2025
Виставка портретів пензля Олександра Мурашка до 150-річчя художника відкрилася у Києві

Виставка портретів пензля Олександра Мурашка до 150-річчя художника відкрилася у Києві

12:41 18.10.2025
Другий безбар’єрний марафон пройде у Києві 25-26 жовтня

Другий безбар’єрний марафон пройде у Києві 25-26 жовтня

16:45 16.10.2025
Посольство Сербії в Україні відновило роботу в Києві та провело прийом

Посольство Сербії в Україні відновило роботу в Києві та провело прийом

01:23 16.10.2025
У КМДА розповіли деталі щодо пожежі в непрацюючій будівлі одного з районів Києва

У КМДА розповіли деталі щодо пожежі в непрацюючій будівлі одного з районів Києва

17:34 15.10.2025
McDonald’s відкрив 49-й ресторан у Києві

McDonald’s відкрив 49-й ресторан у Києві

13:52 15.10.2025
Агентство відновлення заявило про відсутність надходжень від Києва на фінансування укриттів для інфраструктури столиці

Агентство відновлення заявило про відсутність надходжень від Києва на фінансування укриттів для інфраструктури столиці

01:05 15.10.2025
ДТЕК обіцяє повернути світло всьому Києву в найближчі години

ДТЕК обіцяє повернути світло всьому Києву в найближчі години

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував нову угоду з європейськими партнерами щодо оборонних спроможностей

Зеленський анонсував нову угоду з європейськими партнерами щодо оборонних спроможностей

Окупанти завдали удару по Новгороду-Сіверському, відомо про 4 загиблих та 7 постраждалих – обладміністрація

Рада призначила Бережну віцепремʼєром з гуманітарної політики - міністром культури

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

ОСТАННЄ

Трамп: Ми завершили вісім воєн, і дев'ята на підході

Сибіга отримав від канадської колеги запрошення на майбутню зустріч міністрів закордонних справ країн G7

У Ворзелі заклали капсулу на старт будівництва Центру взаємодії за сприяння УЧХ

Зеленський призначив головою Маріупольської райадміністрації посадовця Донецької обладміністрації Панасенка

Румунська розвідка зірвала диверсійну операцію, організовану РФ на території Румунії

Зеленський і премʼєр-міністр Іспанії домовилися зустрітися

Зеленський анонсував нову угоду з європейськими партнерами щодо оборонних спроможностей

"Нафтогаз" спільно з Києво-Могилянською академією запустив лідерську програму для працівників-ветеранів

Зеленський анонсував нову угоду з європейськими партнерами щодо оборонних спроможностей

У РФ підірвали залізницю за сполученням Псков - Санкт-Петербург - джерела

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА