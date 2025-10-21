Sigma+ анонсувала добудову чотирьох проєктів bUd development

Інжінірінгово-консалтінгова компанія Sigma+ оголосила про плани добудови чотирьох проєктів у Києві, а саме ЖК SALUT!, Symbol, Oasis та "Арсенал House" від bUd development.

СEO компанії Sigma+ Анна Лаєвська на пресконференції у вівторок повідомила, що є пул міжнародних інвесторів - як фізосіб, так і фондів, - які будуть залучені у фінансування добудови цих об’єктів. Наразі йде аудит ЖК, за результатами якого буде розроблена нова фінансова модель, оновлені графіки будівництва з термінами вводу в експлуатацію.

"На поточний момент ми вже розуміємо, що є ряд будматеріалів, які були закуплені, отже є роботи, які сьогодні можна виконувати, є попередні домовленості стосовно авансового фінансування, яке готовий виділяти потенційний інвестор", - повідомила Лаєвська.

За її словами, вже в листопаді можна буде побачити часткову активізацію робіт на майданчиках, а після завершення аудиту будуть підписані основні договори з міжнародними інвесторами. Орієнтовно з січня 2026 р. ці інвестори будуть оголошені, будівництво повністю відновлене, щомісячно будуть публікуватись технічні та відеозвіти щодо прогресу будівництв.

Заступниця директора асоціації bUd development Надія Засенко повідомила "Інтерфакс-Україна", у цих комплексах викуплено від 25% до 42% квартир, для кожного з об’єктів є розрахунки по необхідним для добудови інвестиціям, після аудиту ці суми будуть оголошені.

"У нас профіцитна історія по кожному комплексу. Тому ми і були впевнені, що будемо цікаві для партнерів і зможемо залучити фінансування", - сказала вона.

Лаєвська зазначила, що ступінь готовності об'єктів bUd development дозволяє подати їх в майбутньому на акредитацію в державній іпотечній програмі "єОселя". Окрім цього, для залучення нових покупців плануються змінені умови розтермінування, партнерські іпотечні програми з банками тощо.

"Наша місія - забезпечити швидку відбудову. Ми хочемо витягти максимальну кількість проблемних проєктів. Наразі аналізуємо об’єкти ще двох брендів", - зазначила Лаєвська.

Як повідомлялось, Sigma+ планує у 2026 році залучити $200 млн іноземних інвестицій для добудови проблемних проєктів, будівництво яких було призупинено через брак фінансування та інші причини. Наразі аналізуються біля 500 тис. кв. м нерухомості, з яких 390 тис кв. м житлової.