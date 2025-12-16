Інтерфакс-Україна
19:24 16.12.2025

PlayCity відмовило у запуску казино в готелі "Прем’єр Палац"

Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity відмовило готелю "Прем’єр Палац" у дозволі на використання приміщень під казино через санкційні обмеження та відхилило заявку ТОВ "Ніка5" на отримання ліцензії у тому ж готелі, йдеться у рішеннях PlayCity за результатами розгляду заяв.

Згідно даним сайту, у жовтні 2025 року ПрАТ "Готель "Прем’єр Палац" звернулося до Держагентства із заявою для отримання дозволу на приміщення для організації та проведення азартних ігор.

За результатами розгляду PlayCity відмовило, оскільки серед власників готелю є компанія "Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд" та громадянка Наталія Селіванова, щодо яких у травні 2023 року РНБО запровадила персональні санкції, введені в дію Указом президента №279/2023. Санкції строком на 10 років, зокрема, передбачають анулювання або зупинення ліцензій та інших дозвільних документів. Як наслідок агентство дійшло висновку про неможливість надання дозволу готелю.

PlayCity також відмовило ТОВ "Ніка5" у бажанні отримати ліцензію на організацію казино у тому ж приміщенні готелю, оскільки дозвіл на використання цього приміщення є нечинним (анульованим) і воно не відповідає вимогам законодавства.

Згідно даним даними YouControl, у готелі "Прем’єр Палац" у 2024-2025 роках болгарські бізнесмени зареєстрували дві компанії, діяльність яких пов’язана з організацією азартних ігор. А саме у грудні 2024 році Георгій Папазкі "ГПП Прем’єр-Палац", у квітні 2025 року пов’язаний з ним Михайло Севдієв — ТОВ "Ніко5". За даними ЗМІ, вони мають спільний бізнес у Болгарії — компанію Pate Play Ltd., що працює у сфері грального софту.

Видання Telegraf із посиланням на болгарські медіа описувало Георгія Папазкі як одного з впливових гральних операторів Болгарії та партнера Васила Божкова, щодо якого США запровадили санкції за спроби посилити російський вплив на болгарську владу. У публікаціях також стверджується, що Папазкі може бути причетним до фінансування проросійських політичних сил та відмивання коштів через гральний бізнес.

Як повідомлялось, у 2023 році Міністерство юстиції подало до ВАКС позов про застосування санкції у вигляді стягнення активів так званої групи VS Energy, в тому числі столичного готелю "Прем’єр Палац" .

