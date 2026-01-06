Інтерфакс-Україна
Події
13:37 06.01.2026

Експертиза оцінила збитки Києва через незбудоване метро на Виноградар у 2,3 млрд грн – Київський метрополітен

2 хв читати
Експертиза оцінила збитки Києва через незбудоване метро на Виноградар у 2,3 млрд грн – Київський метрополітен

Міська влада Києва та КП "Київський метрополітен" у судовому порядку вимагають стягнення майнової шкоди з АТ "Київметробуд" - колишнього підрядника будівництва метро на Виноградар, який у 2018–2023 рр. здійснював будівельні роботи на об’єкті, за завдану шкоду під час порушення будівництва, повідомляється на сторінці "Київського метрополітену" у Facebook у вівторок.

"Документально підтверджено, що акціонерним товариством "Київметробуд" завдано матеріальної шкоди (збитків) територіальній громаді міста Києва, внаслідок невиконання ним у встановлений договором строк будівельних робіт з будівництва дільниці метрополітену на Виноградар у розмірі 2 300 549 029,80 грн. Крім того, КП "Київський метрополітен" належить право вимоги на неустойку та штраф за порушення АТ "Київметробуд" строків закінчення виконання робіт та здачі закінченого будівництвом обʼєкта в експлуатацію у розмірі 1 366 632 585,87 грн", - повідомили у підприємстві.

Зазначається, що підрядник на вимогу "Київського метрополітену", в тому числі шляхом звернення до суду, не надав повного пакету документів для прийняття фактично виконаних ним робіт. Проведене судове експертне дослідження дало змогу встановити загальну вартість виконаних на об’єкті робіт, які не були оформлені підрядною організацією. У "Київському метрополітені" стверджують, що "Київметробуд" надав підписані акти виконаних робіт лише на суму 44,13 млн грн.

"Отриманий висновок експертів буде використано в судовому провадженні за позовом "Київського метрополітену" до АТ "Київметробуд" з метою захисту майнових інтересів підприємства та територіальної громади міста Києва, а також стягнення завданої акціонерним товариством "Київметробуд" матеріальної шкоди (збитків)", - йдеться в повідомленні.

У 2023 році на підставі постанови Північного апеляційного господарського суду від 9.11.2023 у справі №910/13227/22, КП "Київський метрополітен" відмовилось від договору з АТ "Київметробуд" у зв’язку з низькими темпами виконанням будівельних робіт, що унеможливлювало їх завершення у визначений умовами договору строк. Повідомляється, що також у 2024 році на підставі звернення КП "Київський метрополітен" до Господарського суду з позовами до АТ "Київметробуд" про стягнення частини невикористаного авансу та про стягнення штрафних санкцій було відкрито провадження від 14.05.2024 №910/5779/24.

У тому ж 2024 році було визначено нову підрядну організацію, яка відновила будівництво дільниці метро на Виноградар. Новому підряднику передано всю необхідну проєктну документацію та шість будівельних майданчиків.

"Наразі роботи тривають у цілодобовому режимі, у складних гідрогеологічних умовах і наявності розгалуженої мережі комунікацій на різних глибинах залягання, в щільній міській забудові. Загалом протяжність першої черги метро на Виноградар становить 3,7 км з будівництвом двох станцій метро "Мостицька" та "Варшавська" (проєктна назва "Проспект правди")", - йдеться в повідомленні.

Теги: #київ #київметробуд #майно #експертиза #шкода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:48 06.01.2026
ЕКА починає прийом онлайн-заяв на часткову компенсацію знищеного війною майна та страхових премій при страхуванні від воєнних ризиків

ЕКА починає прийом онлайн-заяв на часткову компенсацію знищеного війною майна та страхових премій при страхуванні від воєнних ризиків

11:27 06.01.2026
Волонтери УЧХ допомагали ліквідовувати пожежу в столиці

Волонтери УЧХ допомагали ліквідовувати пожежу в столиці

09:35 06.01.2026
Гід на січень - 2026: концерти, шоу та виставки, на які варто піти в Києві

Гід на січень - 2026: концерти, шоу та виставки, на які варто піти в Києві

09:14 06.01.2026
У Києві розчищають сніг на вулицях 264 одиниці спецтехніки – КМДА

У Києві розчищають сніг на вулицях 264 одиниці спецтехніки – КМДА

13:01 05.01.2026
Повідомлено про підозру посадовцю "Київтеплоенерго", який керував роботами на ділянці, де дівчина впала в окріп

Повідомлено про підозру посадовцю "Київтеплоенерго", який керував роботами на ділянці, де дівчина впала в окріп

08:20 05.01.2026
Уже четверо постраждалих у Києві, двоє у важкому стані - мер

Уже четверо постраждалих у Києві, двоє у важкому стані - мер

07:31 05.01.2026
Троє постраждалих та один загиблий через нічну атаку столиці - МВС

Троє постраждалих та один загиблий через нічну атаку столиці - МВС

03:39 05.01.2026
Унаслідок ворожої атаки постраждала жінка в одному з районів Києва

Унаслідок ворожої атаки постраждала жінка в одному з районів Києва

14:25 04.01.2026
Мати з дитиною постраждали через пожежу у Києві – ДСНС

Мати з дитиною постраждали через пожежу у Києві – ДСНС

11:17 04.01.2026
У Києві вибухнув позашляховик, є травмовані – поліція

У Києві вибухнув позашляховик, є травмовані – поліція

ВАЖЛИВЕ

СБУ вразила ракетно-артилерійський арсенал у Костромській області та нафтобазу в Липецькій - джерело

Зеленський прибув до Парижа - Никифоров

Зеленський та Макрон проведуть робочий обід з американською делегацією перед зустріччю "Коаліції охочих" у Парижі - Єлисейський палац

Зеленський призначив Хмару тво голови СБУ – указ

Хмара буде тво голови СБУ, повідомив радник Зеленського

ОСТАННЄ

Суд визнав необґрунтованими активи родини екскерівника одного з обласних ТЦК на понад 3,8 млн грн

Міноборони реалізує 13 погоджених урядом експериментальні проєкти щодо закупівель, обліку, ППО і підтримки військових

СБУ вразила ракетно-артилерійський арсенал у Костромській області та нафтобазу в Липецькій - джерело

У Миколаєві поліцейські затримали співмешканців за спробу продати власну новонароджену дитину

Электроснабжение Славутича пока очень ограничено, но энергетики работают над его стабилизацией -

Електропостачання Славутича поки дуже обмежене, але енергетики працюють над його стабілізацією – міський голова

Зеленський прибув до Єлисейського палацу

Зеленський прибув до Парижа - Никифоров

Грузія передала 9 промислових генераторів для Сумської області - МЗС

Україна очікує заявки на концесію 1-го та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" до березня 2026р

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА