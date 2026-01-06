Експертиза оцінила збитки Києва через незбудоване метро на Виноградар у 2,3 млрд грн – Київський метрополітен

Міська влада Києва та КП "Київський метрополітен" у судовому порядку вимагають стягнення майнової шкоди з АТ "Київметробуд" - колишнього підрядника будівництва метро на Виноградар, який у 2018–2023 рр. здійснював будівельні роботи на об’єкті, за завдану шкоду під час порушення будівництва, повідомляється на сторінці "Київського метрополітену" у Facebook у вівторок.

"Документально підтверджено, що акціонерним товариством "Київметробуд" завдано матеріальної шкоди (збитків) територіальній громаді міста Києва, внаслідок невиконання ним у встановлений договором строк будівельних робіт з будівництва дільниці метрополітену на Виноградар у розмірі 2 300 549 029,80 грн. Крім того, КП "Київський метрополітен" належить право вимоги на неустойку та штраф за порушення АТ "Київметробуд" строків закінчення виконання робіт та здачі закінченого будівництвом обʼєкта в експлуатацію у розмірі 1 366 632 585,87 грн", - повідомили у підприємстві.

Зазначається, що підрядник на вимогу "Київського метрополітену", в тому числі шляхом звернення до суду, не надав повного пакету документів для прийняття фактично виконаних ним робіт. Проведене судове експертне дослідження дало змогу встановити загальну вартість виконаних на об’єкті робіт, які не були оформлені підрядною організацією. У "Київському метрополітені" стверджують, що "Київметробуд" надав підписані акти виконаних робіт лише на суму 44,13 млн грн.

"Отриманий висновок експертів буде використано в судовому провадженні за позовом "Київського метрополітену" до АТ "Київметробуд" з метою захисту майнових інтересів підприємства та територіальної громади міста Києва, а також стягнення завданої акціонерним товариством "Київметробуд" матеріальної шкоди (збитків)", - йдеться в повідомленні.

У 2023 році на підставі постанови Північного апеляційного господарського суду від 9.11.2023 у справі №910/13227/22, КП "Київський метрополітен" відмовилось від договору з АТ "Київметробуд" у зв’язку з низькими темпами виконанням будівельних робіт, що унеможливлювало їх завершення у визначений умовами договору строк. Повідомляється, що також у 2024 році на підставі звернення КП "Київський метрополітен" до Господарського суду з позовами до АТ "Київметробуд" про стягнення частини невикористаного авансу та про стягнення штрафних санкцій було відкрито провадження від 14.05.2024 №910/5779/24.

У тому ж 2024 році було визначено нову підрядну організацію, яка відновила будівництво дільниці метро на Виноградар. Новому підряднику передано всю необхідну проєктну документацію та шість будівельних майданчиків.

"Наразі роботи тривають у цілодобовому режимі, у складних гідрогеологічних умовах і наявності розгалуженої мережі комунікацій на різних глибинах залягання, в щільній міській забудові. Загалом протяжність першої черги метро на Виноградар становить 3,7 км з будівництвом двох станцій метро "Мостицька" та "Варшавська" (проєктна назва "Проспект правди")", - йдеться в повідомленні.