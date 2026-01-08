ДТЕК: аварійні бригади переведено в посилений режим роботи у Києві та області через негоду

Фото: Pixabay

Енергохолдинг "ДТЕК" заявив про перехід на посилений режим роботи у Києві та області через суттєве похолодання.

"Київ та Київська область: переходимо в посилений режим роботи через негоду. Очікуються пориви вітру та суттєве похолодання, близько 10 градусів морозу. Така погода може триматися тиждень", - йдеться у повідомленні ДТЕК у телеграм-каналі у четвер.

Повідомляється, що аварійні бригади холдингу переведено у посилений режим та працюють 24/7, щоб вчасно усувати можливі аварії.

"Просимо користуватись електрикою ощадливо, щоб не перевантажувати мережу. Світло тримається, - наголосили у ДТЕК.