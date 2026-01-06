У Києві розчищають сніг на вулицях 264 одиниці спецтехніки – КМДА

Фото: https://t.me/KyivCityOfficial

У столиці України з ночі розчищають сніг на вулицях 264 одиниці спецтехніки "Київавтодору", також задіяні 132 працівники у складі 24 бригад із ручного прибирання, повідомили у Київський міській державній адміністрації.

"У столиці засніжило: з ночі 264 одиниці спецтехніки "Київавтодору" працюють на вулицях міста. Першочергово очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, спуски і підйоми. Також задіяні 132 працівники у складі 24 бригад із ручного прибирання. Дорожники очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами зупинки, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі КМДА.

На прибудинкових територіях сніг прибирають працівники комунальних керуючих компаній. У парках і скверах працюють "зеленбудівці". До прибирання снігу залучили 69 одиниць техніки та 751 працівника.

За прогнозами синоптиків у вівторок у Києві хмарно, вдень мокрий сніг і дощ, туман, ожеледь, на дорогах – ожеледиця. Температура вдень – 0-2° морозу. Оголошений І (жовтий) рівень небезпеки.