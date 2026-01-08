Інтерфакс-Україна
Події
18:09 08.01.2026

Київ підготував 69 мобільних котелень та 1200 пунктів обігріву в очікуванні негоди

Комунальні служби Києва в умовах постійної загрози ворожих обстрілів енергосистеми пропрацювали алгоритми функціонування систем теплозабезпечення в умовах можливих перебоїв з енергопостачанням та підготували до роботи 69 мобільних котелень, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації у четвер.

"Житловим організаціям направлені рекомендації щодо роботи будинкових систем теплопостачання за умов різних позаштатних ситуацій на період похолодання. До роботи підготовлені 69 мобільних котелень (їх кількість минулого року збільшили на 16 одиниць), серед яких – котельні підвищеної потужності. Обладнання, за необхідності, забезпечуватиме автономне теплопостачання для лікарень, пологових будинків, закладів соцзахисту тощо", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що в Києві розгорнуто понад 1200 пунктів обігріву (незламності), де можна зарядити телефони, павербанки й інші гаджети, зігрітись, отримати гарячі напої та їжу. "Цієї осені їх кількість збільшилась: майже 200 пунктів обігріву та підзарядки тепер функціонують у торговельних мережах міста", - повідомили в КМДА.

Жителів міста закликали ознайомитися з місцями розташування найближчих пунктів обігріву, укриттів, а також зарядити павербанки, підготувати теплі речі, світильники на акумуляторах, утеплити житло, подбати про запаси їжі тривалого зберігання, ліків, питної та технічної води. "У столиці працює мережа з понад 170 бюветних комплексів. На сьогодні 154 з них мають можливість підключення до генератора", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в Києві 9 січня вночі та вранці очікується значний, вдень помірний сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовина. Зниження температури вночі та вдень до 5-7°С морозу. В суботу, 10 січня, в столиці також очікуються снігопади та ожеледиця. Температура вночі 11-13°С морозу, вдень близько 10°С морозу.

Починаючи з 10-11 січня в результаті надходження з півночі арктичного повітря очікується зниження нічної температури в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях до 14-20°С морозу, а у деяких місцях до 23°С морозу. Вдень прогнозується до "мінус" 9-15°С, а у Кіровоградській та Полтавській областях вночі та вдень очікується до "мінус" 6-12°C.

Теги: #київ #мобільні_котельні #пункти_обігріву

