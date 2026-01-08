Інтерфакс-Україна
Віце-прем’єр Кулеба: На Дніпропетровщині водопостачання відновлено для понад 1,7 млн абонентів; теплопостачання – для 270 тис, без тепла - 250 тис, без води – 20 тис абонентів

Фото: Мінрозвитку громад

У Дніпропетровській області, що постраждала через атаку окупантів у ніч проти четверга, водопостачання відновлено для понад 1,7 млн абонентів; теплопостачання – для близько 270 тис абонентів, без тепла - 250 тис абонентів, без води – близько 20 тис, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Внаслідок удару росії по енергетичній інфраструктурі обласного центру та регіону сотні тисяч людей залишилися без електрики, тепла і води в умовах погіршення погоди. (…) Разом з ОВА, міською владою та комунальними службами координуємо відновлення і підключення альтернативних джерел живлення. Усі критичні об’єкти працюють на генераторах", - написав він у телеграм-каналі у четвер увечері.

За словами Кулеби, станом на вечір "водопостачання відновлено для понад 1.7 млн абонентів; теплопостачання – для близько 270 000 абонентів, зокрема у Кривому Розі, де тепло поступово повертається в домівки. Але місто постійно знаходиться під атаками ворога. Тому ситуація може змінюватися".

"Без тепла залишаються орієнтовно 250 000 абонентів, без води – близько 20 000. Із поступовим відновленням електроенергії кількість заживлених абонентів з теплом та водою буде збільшуватися", - зазначив він.

Водовідведення працює без обмежень. За попередніми прогнозами, ремонтні роботи з відновлення будуть завершені до кінця доби.

"Вдячний обласним адміністраціям Київської та Луганської регіонів, громадам, за те, що оперативно передали 45 потужних генераторів для підтримки стабільної роботи критичної інфраструктури", - додав віцепрем’єр-міністр.

 

