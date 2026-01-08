Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 12 людей - прокуратура

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару двома балістичними ракетами "Іскандер-М" по м. Кривий Ріг, станом на 19:00 відомо про 12 поранених, серед них дитина, повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

"8 січня 2026 року, ввечері, військові рф завдали удару із застосуванням двох балістичних ракет, попередньо типу "Іскандер-М", по цивільній інфраструктурі м. Кривий Ріг. Станом на 19:00 відомо про 12 поранених, серед них дитина. Пошкоджено житлові будинки, транспортні засоби", йдеться у повідомленні на сайті прокуратури.

Зараз триває рятувальна операція, залучені всі необхідні служби. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом воєнного злочину (ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялося про п'ятьох постраждалих.