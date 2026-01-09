Інтерфакс-Україна
Події
11:53 09.01.2026

У Києві та Київській області через нічну атаку РФ без світла понад 0,5 млн споживачів – Міненерго


У Києві та Київській області через нічну атаку РФ без світла понад 0,5 млн споживачів – Міненерго
Фото: ДТЕК

На ранок п'ятниці внаслідок нічної масованої атаки РФ та пошкодження генерації й мереж знеструмлені понад 0,5 млн споживачів у Києві та Київській області, зокрема, вчергове повністю без світла Славутич, повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник. 

"Станом на ранок у Києві та Київській області знеструмлено понад 500 тис. споживачів… Знову знеструмлене місто Славутич. Без електропостачання залишаються приблизно 3 тис. абонентів у Чернігівській області", – описав Колісник ситуацію під час брифінгу у Міненерго, який транслювався онлайн.

Він зазначив, що через пошкодження мереж на лівобережжі Києва та у частині Київської області запроваджені аварійні відключення, але на правобережжі столиці діють графіки погодинних відключень.

"Внаслідок обстрілів зазнали суттєвих пошкоджень об’єкти системи передачі електроенергії – підстанції та повітряні лінії, а також об’єкти генерації", – пояснив Колісник.

Зі свого боку ДТЕК уточнив, що у Києві тимчасово без світла після масованої атаки 417000 родин.

"Без світла залишилась частина жителів у Деснянському, Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах Києва", – уточнив ДТЕК у Телеграм.

Водночас заступник міністра зазначив, що на Дніпропетровщині, знеструмленій разом з Запорізькою областю після атаки 7 січня, відновлено електропостачання для понад 1 млн споживачів, але станом на ранок без світла залишаються понад 34 тис. абонентів. За його словами, відновлювальні роботи тривають. Він також підтвердив, що у Запорізькій області у четвер вже заживлені всі об’єкти критичної інфраструктури та населення.

"Через несприятливі погодні умови на ранок повністю або частково знеструмлені понад 1000 населених пунктів у низці областей, найбільше у Київській та Чернігівській. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання", – додав також заступник глави Міненерго.

Як він зазначив, цієї ночі РФ застосувала проти України понад 240 ударних БПЛА та 36 ракет морського й наземного базування.

Теги: #київ #знеструмлення #київська_область #атака

