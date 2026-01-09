Інтерфакс-Україна
13:51 09.01.2026

Голова МЗС Литви закликав до повної ізоляції Росії у відповідь на удар балістичною ракетою по газосховищу на Львівщині

Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, коментуючи російські удари по Україні в п’ятницю, 9 січня, закликав до повної ізоляції Росії на міжнародних форумах.

"Використання балістичної ракети "Орєшнік" проти газосховища у Львівській області – це ніщо інше, як цинічний плювок в обличчя всім, хто прагне миру. Ми дозволимо, щоб це залишилося непоміченим, чи змусимо Росію відчути наслідки?", – написав Будріс в соцмережі Х.

Він наголосив, що у той час, коли український, американський та європейський народи роблять все можливе, щоб покласти край агресивній війні Росії проти України та досягти справедливого і тривалого миру, терористична Росія продовжує демонструвати те, що вона робить "найкраще": поширює фейкові історії про нібито напад на резиденцію Путіна, щоб виправдати свої геноцидні атаки проти України, а потім відправляє десятки ракет і сотні дронів проти мирних українських міст і цивільних осіб, які там проживають.

"Час вжити серйозних заходів, щоб раз і назавжди зламати військову машину Росії. Шляхом посилення військової підтримки України та надання їй надійних гарантій безпеки, "вбивчих санкцій" проти Росії та повної ізоляції Росії на міжнародних форумах", - резюмував міністр.

Теги: #атака_рф #литва

