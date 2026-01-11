Інтерфакс-Україна
06:51 11.01.2026

Ліндсі Грем звернувся до іранців на тлі протестів у країні

Сенатор США Ліндсі Грем звернувся до іранців на тлі протестів у країні та заявив, що "довга ніч" для іранців скоро завершиться, а допомога вже в дорозі.

"До іранського народу: ваш довгий кошмар скоро добігає кінця. Вашу мужність і рішучість покласти край гнобленню помітив @POTUS та всі, хто любить свободу. Коли президент Трамп каже: "Зробимо Іран знову великим", це означає, що протестувальники в Ірані повинні перемогти аятоллу. Це найчіткіший сигнал того, що він, президент Трамп, розуміє, що Іран ніколи не буде великим з аятолою та його поплічниками при владі. Усім, хто жертвує в Ірані, нехай Бог благословить вас. Допомога вже в дорозі", - написав він у Х.

Джерело: https://x.com/LindseyGrahamSC/status/2010079615071510702

Теги: #іран #протести #сша

