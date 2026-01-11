Стефанішина обговорила з представником "USChamber" відновлення української економіки

Посол України в США Ольга Стефанішина обговорила з представником американської бізнес-організації "USChamber" відновлення української економіки.

"Україно-американський діалог підсилює ключову роль американських партнерів у відбудові та відродженні економіки України. Поглиблені переговори з @USChamber охопили енергетику, гірничодобувну промисловість, інфраструктуру, технології та оборону, а також Інвестиційний фонд реконструкції", - написала вона в соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/StefanishynaO/status/2010070773680218409