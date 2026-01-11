Сенатор США Грем схвалив підтримку протестів в Ірані з боку Трампа і Рубіо

Сенатор республіканської партії США Ліндсі Грем схвалив підтримку американським президентом Дональдом Трампом та держсекретарем Марко Рубіо протестувальників в Ірані.

"Я так пишаюся @POTUS та @SecRubio за те, що вони поруч з народом Ірану та його протестами проти гноблення. Капелюх "Зробимо Іран знову великим", який я демонстрував разом з президентом Трампом, явно став – за його власними словами – символом підтримки протестувальників", - написав він в соцмережі Х.

Грем закликав придбати або зробити капелюх MIGA та підтримати народ Ірану, який справедливо протестує проти свого гноблення.

Джерело: https://x.com/LindseyGrahamSC/status/2010028472668737696