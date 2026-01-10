У Києві відновили електропостачання: повертаємось до планових відключень - Міненерго

У Києві станом на вечір суботи відновили електропостачання для усіх споживачів, столиця поступово повертається до планових графіків відключень, заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

"Електропостачання в Києві відновлено. Столиця поступово повертається до планових графіків відключень. У Києві відновлено електропостачання для усіх споживачів", - цитує його слова пресслужба Міненерго.

Колісник повідомив, що енергетики продовжують відновлювальні роботи та поступово стабілізують роботу енергосистеми, переходячи від аварійних відключень до планових погодинних графіків.

За його словами, попри наслідки масованих атак РФ та непогоду, енергосистема України залишається об'єднаною, цілісною та працює паралельно з енергосистемою Європи (ENTSO-E).

Заступник глави Міненерго зазначив, що балансування системи забезпечується за рахунок усіх доступних ресурсів - власної генерації, імпорту електроенергії, а також вимушених заходів з обмеження споживання.

"У столиці за добу енергетики відновили електропостачання для 648 тисяч абонентів. У Київській області за добу світло повернули для 313 тисяч родин. Із них 90 тисяч були знеструмлені внаслідок бойових дій, ще 223 тисячі - через складні погодні умови. Станом на вечір без електропостачання залишаються близько 60 тисяч споживачів", - сказав Колісник.

Також він додав, що після чергової нічної атаки РФ складною залишається ситуація у Дніпропетровській області. Наразі в регіоні знеструмлені 53 тисячі абонентів.

Водночас завдяки аварійно-відновлювальним роботам за сьогодні вдалося заживити понад 40 тисяч споживачів.

"Найскладнішою ситуація продовжує залишатися у прифронтових та прикордонних з Росією регіонах, зокрема на Донеччині, де через постійні ворожі удари по мережах передачі та розподілу електроенергії вимушено застосовуються аварійні відключення", - додав заступник глави Міненерго.

Також Колісник наголосив, що на роботу енергосистеми суттєво вплинула й погода. Зокрема, крижаний дощ, мокрий сніг, ожеледиця та сильні пориви вітру призвели до того, що сталися обриви ліній електропередач та додаткові знеструмлення.

За його словами, станом на 16:00 через складні погодні умови без електропостачання повністю або частково залишалися 366 населених пунктів у кількох областях. Найбільше - у Київській та Чернігівській.