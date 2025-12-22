Інтерфакс-Україна
Події
13:56 22.12.2025

Найбільша в історії ЄС логістична операція: Єврокомісія повністю перемістила з Литви до України теплову електростанцію

Європейська Комісія успішно провела найбільшу за всю історію скоординовану логістичну операцію, повністю перемістивши з Литви до України теплову електростанцію.

"Ця безпрецедентна передача відновлює критично важливі енергетичні потужності та безпосередньо зміцнює національну мережу України після тривалих російських атак на її інфраструктуру. Обладнання відіграло вирішальну роль у завершенні аварійного ремонту в кількох частинах країни, де енергетична інфраструктура була серйозно пошкоджена. Воно здатне постачати електроенергію приблизно мільйону українців", - повідомляє у понеділок Європейська комісія.

Відповідно до оприлюдненої інформації, складна операція, що проводилася протягом 11 місяців, включала 149 поставок обладнання загальною вагою 2 тис 399 тонн. Серед них 40 були негабаритними, включаючи надзвичайно важкі трансформатори та статори вагою близько 172 тонн кожен.

"Підтримка Польського урядового агентства стратегічних резервів відіграла важливу роль у забезпеченні складного транспортування цих компонентів", - додали в ЄК.

У пресрелізі також зазначається, що "ця знакова операція є частиною комплексної відповіді ЄС на агресію Росії проти України з лютого 2022 року, координовану через Механізм цивільного захисту ЄС (UCPM)". "На сьогодні підтримка ЄС енергетичного сектору України допомогла задовольнити потреби приблизно 9 млн людей, включаючи доставку 9 тис 500 генераторів та 7 тис 200 трансформаторів через Механізм. Загалом Комісія виділила понад 1,2 млрд євро на програми гуманітарної допомоги в Україні та доставила понад 160 тис тонн допомоги.

Крім того, усі 27 країн ЄС разом із шістьома державами-учасницями - Норвегією, Туреччиною, Північною Македонією, Ісландією, Сербією та Молдовою запропонували Україні негрошову допомогу через UCPM. ЄС також скоординував медичну евакуацію понад 4 тис 700 українських пацієнтів до лікарень у 22 країнах для спеціалізованого лікування.

Теги: #україна #литва #тес

