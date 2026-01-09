"Київводоканал" відновив водопостачання на Печерську

Фото: Київводоканал

Відновлено водопостачання у Печерському районі столиці, продовжуються роботи на лівому березі міста, повідомила пресслужба ПрАТ "Київводоканал".

"На 13:00 відновлено водопостачання в Печерському районі та поступово відновлюється тиск на Лівому березі міста", – повідомила компанія в Facebook в п’ятницю.

Крім того, "Київводоканал" переведено в оперативний посилений режим роботи у зв’язку з прогнозованими морозами і складними погодними умовами.

Як повідомлялося, ворожі обстріли у п’ятницю знеструмили об’єкти водопровідної інфраструктури столиці, що призвело до припинення водопостачання у певних районах міста.