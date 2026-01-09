Інтерфакс-Україна
Події
13:56 09.01.2026

"Київводоканал" відновив водопостачання на Печерську

1 хв читати
"Київводоканал" відновив водопостачання на Печерську
Фото: Київводоканал

Відновлено водопостачання у Печерському районі столиці, продовжуються роботи на лівому березі міста, повідомила пресслужба ПрАТ "Київводоканал".

"На 13:00 відновлено водопостачання в Печерському районі та поступово відновлюється тиск на Лівому березі міста", – повідомила компанія в Facebook в п’ятницю.

Крім того, "Київводоканал" переведено в оперативний посилений режим роботи у зв’язку з прогнозованими морозами і складними погодними умовами.

Як повідомлялося, ворожі обстріли у п’ятницю знеструмили об’єкти водопровідної інфраструктури столиці, що призвело до припинення водопостачання у певних районах міста.

Теги: #київводоканал #водопостачання #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:25 09.01.2026
Роботу "червоної" гілки київського метро відновлено у звичайному режимі

Роботу "червоної" гілки київського метро відновлено у звичайному режимі

11:17 09.01.2026
У Раді відсутнє тепло- та водопостачання – нардеп

У Раді відсутнє тепло- та водопостачання – нардеп

11:12 09.01.2026
В Києві внаслідок обстрілів відсутнє водопостачання на Печерську та Лівому березі – Київводоканал

В Києві внаслідок обстрілів відсутнє водопостачання на Печерську та Лівому березі – Київводоканал

05:23 09.01.2026
У частині районів Києва через обстріли виникли перебої з опаленням та гарячою водою – КМДА

У частині районів Києва через обстріли виникли перебої з опаленням та гарячою водою – КМДА

04:10 09.01.2026
Через масовану ракетну атаку ворога в столиці виникли перебої з водопостачанням – мер

Через масовану ракетну атаку ворога в столиці виникли перебої з водопостачанням – мер

00:21 08.01.2026
У Запоріжжі поступово відновлюється водопостачання

У Запоріжжі поступово відновлюється водопостачання

08:25 03.01.2026
Аварійна ситуація з водопостачанням у Миколаєві не пов'язана з обстрілами - Кім

Аварійна ситуація з водопостачанням у Миколаєві не пов'язана з обстрілами - Кім

16:27 01.01.2026
У Запорізькому районі в основному відновлено енергопостачання, порушене через ворожу атаку вранці

У Запорізькому районі в основному відновлено енергопостачання, порушене через ворожу атаку вранці

12:18 31.12.2025
ДТЕК на минулому тижні відновив електропостачання рекордній кількості абонентів у столиці й чотирьох областях

ДТЕК на минулому тижні відновив електропостачання рекордній кількості абонентів у столиці й чотирьох областях

16:26 29.12.2025
Відновлення електрики для понад 9 тис. споживачів Вишгородського району після суботньої атаки потребує ще трохи часу – ДТЕК

Відновлення електрики для понад 9 тис. споживачів Вишгородського району після суботньої атаки потребує ще трохи часу – ДТЕК

ВАЖЛИВЕ

СБУ продемонструвала уламки "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину, і кваліфікує цей удар як воєнний злочин

Екстрені відключення поширені на весь Київ – "ДТЕК"

Мер радить киянам за можливості тимчасово виїхати за місто, половина багатоквартирних будинків якого без тепла

У Києві без теплопостачання половина багатоквартирних будинків – майже 6 тис. – Кличко

У Києві та Київській області через нічну атаку РФ без світла понад 0,5 млн споживачів – Міненерго

ОСТАННЄ

Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться у лютому - Шмигаль

Франція переносить дату саміту G7 через день народження Трампа – ЗМІ

КМДА: злиття води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі і не означає тривалу відсутність тепла

Міністри оборони України та Великої Британії підписали дорожню карту розвитку сторічного партнерства

"Харківський антикорупційний центр" і міськрада домовилися про співпрацю

Директори шкіл повинні до 21 січня оновити дані в АІКОМ для автоматичного продовження відстрочки вчителям

Голова МЗС Фінляндії: нові удари по українській інфраструктурі нагадують про повне нехтування Росією людськими життями

Четверо поранених у Херсоні через російськи обстріли – ОВА

Швейцарський арбітражний трибунал стягнув $18 млн на користь Міноборони України у спорі з американською компанією – Мін’юст

УЧХ працював у Києві на трьох локаціях, постраждалих від повітряної атаки РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА