13:52 09.01.2026

Екстрені відключення поширені на весь Київ – "ДТЕК"

Екстрені відключення електроенергії на лівому березі Києва, які були запроваджені ще до 8-ї години ранку після чергового російського нічного обстрілу столиці, поширені тепер на все місто, повідомив енергохолдинг "ДТЕК".

"Через наслідки масштабної атаки і перевантаження мереж у місті запроваджені екстрені відключення", – йдеться у його повідомленні в Телеграм-каналі.

"ДТЕК" звернувся з прохання до споживачів користуватися потужними електроприладами по черзі та економити, бо це допомагає уникати локальних аварій.

Біля опівдня він повідомив, що в Києві 417 тис. родин тимчасово без світла після масованої нічної атаки, тоді як попередній максимум відключень у жовтні сягав близько 800 тис.

Мер Києва Віталій Кличко раніше зазначив, що комбінована атака на Київ минулої ночі була найболючішою для обʼєктів критичної інфраструктури столиці, наразі половина багатоквартирних будинків – майже 6 тис. – залишаються без опалення. Кличко порадив за можливості тимчасово виїхати за місто туди, де є альтернативні джерела живлення та тепла.

Теги: #київ #екстрені_відключення_світла

