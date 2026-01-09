Сімох гірняків евакуювали із шахти у Кривому Розі – ДСНС

Семеро шахтарів опинилися заблокованими під землею через знеструмлення внаслідок удару окупантів по Кривому Рогу, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"8 січня внаслідок ракетного удару по місту було знеструмлено кілька районів, зокрема шахти, де в цей час працювали люди. На одній із шахт під землею залишилися семеро працівників — на горизонтах –1490 м та –940 м. Гірничорятувальники ДВГРЗ ДСНС спільно з фахівцями підприємства використали генератор, запустили підйомний механізм і забезпечили спуск шахтної кліті", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі служби.

Після понад шести годин роботи всіх працівників піднято на поверхню.

Джерело: https://t.me/dsns_teleвgram/56078