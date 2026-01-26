Інтерфакс-Україна
12:17 26.01.2026

Помер працівник ДСНС, який потрапив під повторний російський удар 9 січня в Києві

Працівник ДСНС Олександр Зібров, який постраждав внаслідок російського удару по Києву 9 січня, помер від отриманих травм, повідомляє пресслужба ДСНС.

"Черговий важкий день для родини ДСНС: на жаль, після 18 днів боротьби за життя не стало нашого колеги – пожежного-рятувальника 24 державної пожежно-рятувальної частини 36-річного Олександра Зіброва, який разом з іншими побратимами потрапив під повторний російський удар 9 січня у Дарницькому районі Києва. Ворог забрав ще одне життя сміливого і відважного вогнеборця, люблячого чоловіка і турботливого батька. Він отримав важкі травми, захищаючи людей попри страшну небезпеку", - заявив голова ДСНС України Андрій Даник.

