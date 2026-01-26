Інтерфакс-Україна
Події
13:54 26.01.2026

У Плані процвітання немає посилання на конкретну дату вступу України в ЄС - Єврокомісія

1 хв читати
У Плані процвітання немає посилання на конкретну дату вступу України в ЄС - Єврокомісія

В Європейській комісії говорять, що у так званому Плану процвітання для України (Ukraine Prosperity Plan) немає "жодного посилання" на конкретну дату вступу України в Європейський союз.

Про це у понеділок в Брюсселі сказала головний речник Європейської комісії Паула Піньйо. "У цьому документі про процвітання, немає жодного посилання на конкретну дату", - сказала вона, відповідаючи на запитання журналістів щодо цього.

Говорячи про обговорення цього документу з країнами-членами, головний речник вказала, що відповідним форумом для цього є Європейська Рада.

За словами Піньйо, і як про це раніше сказала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, "ми близькі до угоди зі США та з Україною щодо того, що ми називаємо Єдиною рамковою програмою процвітання".

Наразі, за словами головного речника Єврокомісії, нової інформації з цього питання вона не має. "Як тільки ми отримаємо інформацію про можливу наступну зустріч з цього питання, ми будемо тримати вас в курсі", - запевнила Піньйо.

Теги: #план_процвітання #єк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:55 19.01.2026
У Давосі ЄС і США обговорили Україну, безпеку та торгівлю

У Давосі ЄС і США обговорили Україну, безпеку та торгівлю

19:18 28.11.2025
Єврокомісія про відставку Єрмака: Ми бачили новини, стежимо за ситуацією

Єврокомісія про відставку Єрмака: Ми бачили новини, стежимо за ситуацією

15:02 26.11.2025
В ЄК очікують реакцій столиць країн-членів ЄС на лист фон дер Ляєн щодо фінпідтримки України на 2026-2027рр.

В ЄК очікують реакцій столиць країн-членів ЄС на лист фон дер Ляєн щодо фінпідтримки України на 2026-2027рр.

14:09 06.11.2025
ЄК вітає угоду щодо міні-омнібусу оборони та можливість участі України в Європейському оборонному фонді

ЄК вітає угоду щодо міні-омнібусу оборони та можливість участі України в Європейському оборонному фонді

21:45 04.11.2025
Климпуш-Цинцадзе: Україна не має права ігнорувати зауваження, викладені у звіті Єврокомісії

Климпуш-Цинцадзе: Україна не має права ігнорувати зауваження, викладені у звіті Єврокомісії

14:48 04.11.2025
Єврокомісія: Україна віддана вступу до ЄС, просуваючись у ключових реформах - Пакет розширення

Єврокомісія: Україна віддана вступу до ЄС, просуваючись у ключових реформах - Пакет розширення

13:12 04.11.2025
Качка: ЄК вперше визнала, що Україна демонструє рекордний прогрес у більшості сфер реформ

Качка: ЄК вперше визнала, що Україна демонструє рекордний прогрес у більшості сфер реформ

14:44 31.10.2025
ЄК зосередиться на взаємодії з Польщею, Угорщиною та Словаччиною через їх заборону агропродукції з України, до суду наразі не звертається

ЄК зосередиться на взаємодії з Польщею, Угорщиною та Словаччиною через їх заборону агропродукції з України, до суду наразі не звертається

14:47 16.10.2025
Дорожня карта оборони ЄС до 2030 р. включає Україну

Дорожня карта оборони ЄС до 2030 р. включає Україну

14:44 16.10.2025
Єврокомісія представила нову Дорожню карту оборони, спрямовану на зміцнення оборонного потенціалу до 2030 р.

Єврокомісія представила нову Дорожню карту оборони, спрямовану на зміцнення оборонного потенціалу до 2030 р.

ВАЖЛИВЕ

Об’єкти Києво-Печерської лаври пошкоджено через російську атаку у ніч проти 24 січня

ППО України знешкодило 110 з 138 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

У ДТП загинув нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха

Зеленський: До компромісу мають бути готові всі три сторони, і американська також

Документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100% - Зеленський

ОСТАННЄ

Київ отримав від Польщі 130 генераторів – Кличко

У наступні дві доби в більшості регіонів України без опадів, на дорогах ожеледиця

ДТЕК повернувся до графіків погодинних відключень на Київщині

ПАРЄ затвердило склад Платформи Асамблеї для діалогу з російськими демократами

Генштаб ЗСУ: Вночі уражено НПЗ у Краснодарському краї та низка інших об’єктів ворога

Помер працівник ДСНС, який потрапив під повторний російський удар 9 січня в Києві

Об’єкти Києво-Печерської лаври пошкоджено через російську атаку у ніч проти 24 січня

Окупанти просунулись в районі Оріхово-Василівки – DeepState

Снігова буря в США призвела до людських жертв, майже 1 млн клієнтів енергокомпаній залишилися без світла

Каціон приступив до виконання обов'язків голови правління Ощадбанку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА