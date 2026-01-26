У Плані процвітання немає посилання на конкретну дату вступу України в ЄС - Єврокомісія

В Європейській комісії говорять, що у так званому Плану процвітання для України (Ukraine Prosperity Plan) немає "жодного посилання" на конкретну дату вступу України в Європейський союз.

Про це у понеділок в Брюсселі сказала головний речник Європейської комісії Паула Піньйо. "У цьому документі про процвітання, немає жодного посилання на конкретну дату", - сказала вона, відповідаючи на запитання журналістів щодо цього.

Говорячи про обговорення цього документу з країнами-членами, головний речник вказала, що відповідним форумом для цього є Європейська Рада.

За словами Піньйо, і як про це раніше сказала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, "ми близькі до угоди зі США та з Україною щодо того, що ми називаємо Єдиною рамковою програмою процвітання".

Наразі, за словами головного речника Єврокомісії, нової інформації з цього питання вона не має. "Як тільки ми отримаємо інформацію про можливу наступну зустріч з цього питання, ми будемо тримати вас в курсі", - запевнила Піньйо.