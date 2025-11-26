Інтерфакс-Україна
Події
15:02 26.11.2025

В ЄК очікують реакцій столиць країн-членів ЄС на лист фон дер Ляєн щодо фінпідтримки України на 2026-2027рр.

2 хв читати
В ЄК очікують реакцій столиць країн-членів ЄС на лист фон дер Ляєн щодо фінпідтримки України на 2026-2027рр.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн надіслала листа державам-членам Європейського союзу, в якому прописала пропозиції щодо подальшої фінансової підтримки України на період 2026-2027 рр. та заявила про готовність представити готовий законодавчий акт.

Наразі в Європейській комісії очікують на відгуки зі столиць, повідомила головний речник Європейської комісії Паула Піньйо на брифінгу в середу.

Указавши на виступ фон дер Ляєн у Європейському парламенті ранком середи, який стосувався миру для України, Піньйо сказала: "Президент фон дер Ляєн у своєму виступі щодо мирного плану для України в Європейському парламенті сьогодні вранці згадала нашу роботу над репараційною позикою, і вона зазначила, що Комісія готова представити юридичний текст, тобто юридичну пропозицію. Як ви знаєте, з державами-членами тривають обговорення цієї теми, тому ми обговорюємо це питання також на основі листа, яким президент фон дер Ляєн поділилася з державами-членами кілька днів тому. Ми отримуємо відгуки від держав-членів на цій основі та очікуємо чітких відгуків також щодо законодавчої пропозиції та термінів".

За словами речника Єврокомісії, "президент дала зрозуміти, що ми готові винести її (законодавчу пропозицію) на розгляд". "Обговорення тривають, і ми очікуємо, що отримаємо також конкретні відгуки, зокрема з цього питання", - наголосила Піньйо.

Говорячи про лист, вона повідомила, що в ньому президент ЄК запропонувала варіанти фінансування, "яким вона поділилася з державами-членами кілька днів тому, і він включає репараційну позику і два інші варіанти, і вона зазначила, що їх також можна поєднати". "З огляду на це, президент також з самого початку чітко дала зрозуміти, що вона розглядає репараційну позику як більш реалістичний шлях уперед, і президент також завжди наполягала на необхідності того, щоб Росія, агресор, заплатила за неймовірну шкоду, яку вона завдає Україні. І "репараційна позика" – це саме той варіант, який відповідає цьому проханню та цій вимозі, що означає: Росія заплатить за шкоду, яку вона завдає", - зазначила речник Єврокомісії.

Теги: #єк #лист #реакція

