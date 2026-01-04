Інтерфакс-Україна
Події
07:33 04.01.2026

Іспанія не визнає втручання, яке порушує міжнародне право – Санчес

Голова уряду Іспанії Педро Санчес відреагував на операцію США у Венесуелі закликом поважати Статут ООН. Заяву Санчес розмістив у своєму профілі на X у суботу.

"Іспанія не визнала режим Мадуро. Але вона також не визнає втручання, яке порушує міжнародне право і штовхає регіон до невизначеності та войовничості. Ми закликаємо всіх учасників конфлікту думати про цивільне населення, поважати Статут Організації Об'єднаних Націй і організувати справедливий перехідний період на основі діалогу", - написав Санчес на X.

 

Теги: #санчес #венесуела #реакція

