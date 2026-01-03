Інтерфакс-Україна
Події
13:45 03.01.2026

Каллас про події у Венесуелі: Ми закликаємо до стриманості

Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Високий представник ЄС у закордонних справах Кая Каллас висловилася стосовно подій у Венесуелі – "ми закликаємо до стриманості", принципи міжнародного права та Статуту ООН мають бути дотримані.

"Я провела розмову з державним секретарем Марко Рубіо та нашим послом у Каракасі. ЄС уважно стежить за ситуацією у Венесуелі", — написала вона у соціальній мережі Х у суботу.

"Євросоюз неодноразово заявляв, що пан Мадуро не має легітимності, і виступав на підтримку мирного переходу. За будь-яких обставин мають бути дотримані принципи міжнародного права та Статуту ООН. Ми закликаємо до стриманості. Безпека громадян ЄС у країні є нашим найвищим пріоритетом", - наголосила Каллас. 

Теги: #венесуела #реакція #каллас #мадуро

