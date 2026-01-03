Ротація керівництва Міноборони наразі недоцільна і Малюк на своєму місці, вважає нардеп Костенко

Секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко (фракція "Голос") вважає недоцільною ротацію керівництва Міністерства оборони.

"Я вважаю, що міністр оборони Денис Шмигаль - на своєму місці. І він, як я бачу, почав свою роботу дуже правильно, системно… У нього дуже сильний склад заступників - Євген Мойсюк, Іван Гаврилюк, Микола Шевцов, Анна Гвоздяр і Володимир Заверуха. Вони дуже ефективно працюють, кожний у своєму напрямку. Вони вже намітили ряд реформ і роблять ряд нововведень", - сказав Костенко агентству "Інтерфакс-Україна" у суботу.

На думку Костенка, нині нераціонально змінювати одного ефективного керівника Міноборони на іншого.

"При всій повазі до пана Михайла Федорова… І навіть не кажу, що він не впорається… Але поки він приступить до роботи, поки ознайомиться з усіма справами - пройде ще багато часу, якого ми зараз по факту не маємо. А міняти одного ефективного менеджера на іншого, який теоретично може бути ефективним - я вважаю, зараз не на часі", - наголосив Костенко.

Відповідаючи на запитання, щодо можливої заміни голови Служби безпеки України Василя Малюка, Костенко сказав: "Малюк на своєму місці. Я сам служив у СБУ. При мені було багато керівників СБУ. Я вважаю, що Малюк найбільш ефективний керівник. Він зміг повернути службу саме в те русло, де і має бути спецслужба. Вона не має займатися боротьбою з внутрішніми політичними силами... СБУ займається війною проти Росії, контррозвідкою, в тому числі боротьбою зі шпигунством. Тому я вважаю великою помилкою навіть говорити зараз про зміну керівника СБУ і послаблювати його позиції. Такі розмови точно не на користь держави".

За інформацією Костенка, Малюку пропонували іншу посаду.

"У мене є підтвердження, що дійсно з ним була проведена розмова. Йому там, скажімо так, щось запропонували", - повідомив народний депутат.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський збирається запропонувати Верховній Раді назначити чинного міністра оборони Шмигаля на посаду першого віцепрем’єр-міністра і міністра енергетики.