18:07 19.01.2026

Зеленський і Федоров погодили кадрові рішення, зокрема, кандидатуру нового заступника командувача ПС ЗСУ

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Михайла Федорова.

"Перше: погодили кадрові рішення, які мають посилити наш захист. У тому числі кандидатуру нового заступника командувача Повітряних сил ЗСУ, який відповідатиме за систему малої ППО. Завдання – трансформувати використання перехоплювачів, роботу мобільних вогневих груп та інших підрозділів таким чином, щоб це було ефективно на сто відсотків", – написав Зеленський у Телеграм-каналі.

Крім того, міністр доповів про продовження аудиту постачання зброї та необхідного обладнання у війська.

"Повинна бути гарантована кількість дронів для кожної бойової бригади", – наголосив президент.

Також продовжується розбудова системи технологічного контролю за полем бою та реальним знищенням окупанта.

"Завдання – запуск інструментів для максимально оперативного аналізу кожного удару ворога, кожної нашої бойової операції", - резюмував Зеленський.

