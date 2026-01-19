Інтерфакс-Україна
Події
18:48 19.01.2026

ЦВК скасувала реєстрацію Оксани Кваші кандидатом у народні депутати України

1 хв читати
Центральна виборча комісія (ЦВК) скасувала реєстрацію Оксани Кваші кандидатом у народні депутати України від "Слуги народу" на підставі її особистої заяви.

Як зазначається, до ЦВК надійшла заява Оксани Кваші, включеної до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 159 у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, про скасування її реєстрації кандидатом у народні депутати України.

"Комісія розглянула документи та ухвалила рішення скасувати реєстрацію Оксани Кваші кандидатом у народні депутати України на зазначених позачергових парламентських виборах, виключивши її з виборчого списку партії "Слуга народу"", - йдеться у повідомленні на сайті в понеділок.

Теги: #цвк #кваша

