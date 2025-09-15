Інтерфакс-Україна
Події
11:21 15.09.2025

Заступниця голови ВРП: У нас амбітні плани до кінця цього року знайти достойну людину на посаду голови ДСА

Робоча група з проведення добору на посаду голови Державної судової адміністрації (ДСА) готова дослухатися до зауважень громадськості щодо доброчесності кандидатів, щоб до кінця 2025 року обрати на цю посаду людину, якій довірятимуть міжнародні партнери й українське суспільство.

"Додатковий прийом документів мав закінчитися 8 вересня, але ми його продовжили до 23 вересня. Порахували, що встигаємо по дедлайну, який нам прописано в Дорожній карті, і зрозуміли, що краще продовжити строк подачі документів ще на 2 тижні, щоб не пропустити достойних і доброчесних", - розказала в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступниця голови Вищої ради правосуддя (ВРП) Оксана Кваша, яка є членом робочої групи.

За її словами, наразі є 10 бажаючих зайняти посаду голови ДСА: 5 нових кандидатів та 5 з тих, хто раніше подавався і підтвердив своє бажання взяти участь у доборі.

Говорячи про те, чи є підстави розраховувати, що добір на голову ДСА буде успішним, оскільки є проблеми з іншими конкурсами на суддівські посади в Україні, зокрема, до Вищого антикорупційного суду, Кваша сказала: "В мене є поміркований оптимізм. Попри те, що конкурс до ВАКС справді був провальним і почали говорити про те, що суддівська професія втрачає свій авторитет, на конкурси до місцевих судів подалося дуже багато кандидатів".

Заступниця голови ВРП пояснила, що під час воєнного стану проведення конкурсів на посади державної служби було скасовано. "Водночас ми запровадили своєрідну спрощену процедуру відбору: чітко визначили нормативно-правову базу та відмовилися від проведення когнітивного тесту. Якщо людина хоче обійняти цю посаду (голови ДСА), то підготовка не буде складною".

Кваша уточнила, що йдеться про робочу групу, а не конкурсну комісію, тому це скоріше квазіконкурс – добір з елементами конкурсної процедури.

За її словами, зовнішніх експертів саме в робочій групі немає, але тести з права і ситуаційні завдання розробляють міжнародні партнери. Тобто, розроблена така методика, щоб результати конкурсу не ставилися під сумнів європейськими партнерами.

"В такому випадку, сподіваюся, що людина, яку ми оберемо, буде викликати довіру і у наших міжнародних партнерів, і в суддівської спільноти", - зазначила заступниця голови ВРП.

Також Кваша запевнила, що робоча група готова дослухатися до зауважень громадськості щодо доброчесності кандидатів.

"Переконана, що громадські організації будуть зацікавлені в прозорості проведення цього конкурсу, - ми готові до роботи під прискіпливою увагою громадськості", - наголосила вона.

Відповідаючи на питання, коли саме буде призначено голову ДСА, заступниця голови ВРП сказала: "У Дорожній карті прописано, що ми маємо провести прозорий чесний конкурс у 4 кварталі 2025 року. Тож, у нас амбітні плані до кінця цього року знайти достойну людину на посаду голови ДСА".

"Коли наші партнери надають фінансову допомогу, вони мають довіряти особі, яка буде розпорядником бюджетних коштів. Від того, яким чином ми забезпечимо фінансування суддів і працівників апарату судів, буде забезпечено доступ до правосуддя всіх громадян України", - підсумувала Кваша.

Теги: #врп #кваша #дса

