Інтерфакс-Україна

Події

13:03 18.03.2025

ВРП звільнила суддю ОАСК Павла Вовка за тиск на суддів, ВРП та ВККС

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ВРП звільнила суддю ОАСК Павла Вовка за тиск на суддів, ВРП та ВККС

Вища рада правосуддя (ВРП) ухвалила рішення про звільнення Павла Вовка з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) за вчинення істотного дисциплінарного проступку, повідомляє ВРП.

"18 березня 2025 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Вовка Павла Вячеславовича з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України", - йдеться в повідомленні ВРП в Телеграм-каналі у вівторок.

Згідно з повідомленням, реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути суддю ОАСК Вовка до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Під дисциплінарним стягненням маються на увазі зафіксовані на плівках НАБУ у 2019 році факти позапроцесуального впливу Вовка на суддів та членів ВРП. Зокрема, як повідомило агентству джерело у ВРП, йдеться про ухилення від дисциплінарних стягнень, спробу встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів (ВККСУ).

Також, за інформацією джерела, Вовк через ДБР намагався чинити тиск допитами і кримінальними провадженнями. "Крім того, йдеться про організацію фіктивного мінування ВРП, тиск на суддю Федорчука А.Б., організацію подання фіктивних скарг на суддю до ВРП і ВККС", - додав співрозмовник агентства.

Теги: #врп #павло_вовк #звільнення

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