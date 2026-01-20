Інтерфакс-Україна
18:46 20.01.2026

Стефанчук закликав спікерів та президентів закордонних парламентів не мовчати та реагувати на тероризм Путіна

Стефанчук закликав спікерів та президентів закордонних парламентів не мовчати та реагувати на тероризм Путіна

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук після нічної російської масованої ракетно-дронової атаки закликав іноземних колег — спікерів та президентів закордонних парламентів не мовчати,  реагувати на тероризм Путіна та допомагати Україні.

"Сьогодні в українському парламенті, як і в переважній більшості квартир мешканців Києва, Одеси, Харкова немає ні світла, ні води, ні тепла. І тому сьогодні я звертаюся до вас вкотре з тим, щоб привернути вашу увагу до того, що сьогодні Путін робить з Україною. Він вчиняє тероризм, він вчиняє геноцид, він продовжує робити все для того, щоб знищити Україну з політичної мапи. Тому звертаюся до вас, не мовчіть, допомагайте Україні, робіть все для того, аби Україна вистояла в цій страшній війні", — заявив Стефанчук у відеозверненні, яке оприлюднив у Фейсбуці у вівторок.

