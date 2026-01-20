Стефанчук закликав спікерів та президентів закордонних парламентів не мовчати та реагувати на тероризм Путіна

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук після нічної російської масованої ракетно-дронової атаки закликав іноземних колег — спікерів та президентів закордонних парламентів не мовчати, реагувати на тероризм Путіна та допомагати Україні.

"Сьогодні в українському парламенті, як і в переважній більшості квартир мешканців Києва, Одеси, Харкова немає ні світла, ні води, ні тепла. І тому сьогодні я звертаюся до вас вкотре з тим, щоб привернути вашу увагу до того, що сьогодні Путін робить з Україною. Він вчиняє тероризм, він вчиняє геноцид, він продовжує робити все для того, щоб знищити Україну з політичної мапи. Тому звертаюся до вас, не мовчіть, допомагайте Україні, робіть все для того, аби Україна вистояла в цій страшній війні", — заявив Стефанчук у відеозверненні, яке оприлюднив у Фейсбуці у вівторок.