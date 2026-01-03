Інтерфакс-Україна
Події
18:20 03.01.2026

На референдум може бути винесено лише питання щодо підтримки мирної угоди - Стефанчук

1 хв читати
На всеукраїнський референдум може бути винесено лише питання щодо підтримки мирної угоди, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Питання, які стосуються Конституції України, не можуть бути питаннями ні Всеукраїнського, ні ніякого іншого референдуму. Питання референдуму може бути тільки одне: чи підтримуєте ви угоду, чи не підтримуєте", - сказав Стефанчук журналістам після зустрічі з радниками з питань національної безпеки європейських країн у суботу в Києві.

За словами спікера, для України "будь-яке волевиявлення народу, будь то референдум чи вибори, має дві складові — безпекову й демократичну".

"Україна точно не росія й нам не потрібні вибори чи референдум за будь-яку ціну… Тому вибори та референдум будуть тільки тоді, коли вони будуть відповідати всім демократичним та безпековим стандартам", - наголосив Стефанчук.

Теги: #стефанчук #мирна_угода #референдум

