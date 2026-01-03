Арахамія: Одночасні вибори й референдум можуть забезпечити легітимність плебісциту

Одночасне проведення президентських виборів та Всеукраїнського референдуму дозволить забезпечити явку виборців, яка необхідна для визнання плебісциту легітимним, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Чому, взагалі, виникла ідея поєднати президентські вибори з референдумом? Згідно з законом, для того, щоб національний референдум був визнаний легітимним, у ньому має взяти участь не менше, ніж 50% виборців. В довоєнному реєстрі було 36 мільйонів людей, тобто 18 мільйонів мають прийти на референдум. Сьогодні це недосяжна мета, тому що ми втратили території, 7 мільйонів людей - за кордоном… Яким чином цього досягти? Президентські вибори — це найбільша електоральна подія в країні. На них, зазвичай, приходять понад 10 мільйонів людей. А поєднавши президентські вибори з референдумом, є надія, що на цей референдум прийде більше людей — як в Україні, так і за кордоном, де перебувають українці", — сказав Арахамія журналістам після зустрічі з радниками з питань національної безпеки європейських країн у суботу в Києві.