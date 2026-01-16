Росія відтерміновує підписання угоди та закінчення війни – Зеленський про заяву Трампа

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

США та Україна зацікавлені у закінченні війни, саме Росія відтерміновує підписання мирної угоди, заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа.

"В цілому зрозуміло, що США хочуть завтра закінчити війну. А ми хочемо зробити це вже сьогодні. Ми зацікавлені обидві сторони. І розуміємо, що відтермінування підписання і закінчення війни йде з боку Росії", - сказав Зеленський під час пресконференції у Києві з чеським колегою Петром Павелом у п’ятницю.

Президент навів приклад того, що в кінці минулого року була домовленість про обмін тисячу на тисячу, однак саме Росія затягує всі процеси, зокрема, гуманітарний і відтермінувала обміни.

"Питання не в бажанні, а питання в тиску. Потрібен достатній тиск на Росію, і все закінчиться. Я вважаю, що ми дуже близькі до цього", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп в ексклюзивному інтерв’ю Reuters в середу заявив, що Володимир Путін нібито готовий завершити війну на противагу Зеленському. "Я думаю, що він (Путін – ІФ-У) готовий укласти угоду. Я думаю, що Україна менш готова укласти угоду", – сказав Трамп. На запитання, чому переговори під керівництвом США досі не вирішили найбільший військовий конфлікт у Європі, Трамп відповів: "Зеленський".