15:34 18.12.2025

Україна ще не узгодила зі США питання Донбасу, ЗАЕС, грошей – Зеленський

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський назвав серед досі не узгоджених зі Сполученими Штатами Америки питань в рамках роботи над проєктом угоди про припинення російсько-української війни, питання контролю над територіями на Донбасі, контролю над Запорізькою атомною електростанцією в окупованому нині місті Енергодар, а також роботи цієї станції, і фінансування, зокрема, через механізм репараційної позики.

"Що стосується сенситивних питань, про які ми говорили зі Сполученими Штатами Америки: так, Донбас - питання , яке не вирішено, у нас різні погляди. Атомна станція, яка окупована Російською Федерацією, не працює, зруйнована, але повинна працювати, давати електрику - наша станція, наші права – питання не вирішене. Питання грошей", - сказав Зеленський на пресконференції в Брюсселі в четвер.

"Ну я свій погляд сьогодні повністю сказав колегам-лідерам: я вважаю, що репараційні позики – ну воно повинно бути вирішене це питання, тому що це питання не тільки питання фінансової підтримки України в I кварталі наступного року, а це і питання іншого характеру. Дуже не хочемо, щоб цей інструмент потім залишився в руках росіян. Ми дуже цього не хочемо, і вважаємо, що вони будуть робити все, щоб це блокувати", - додав президент України.

Теги: #мирна_угода #пункти #сша #зеленський

