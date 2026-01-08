Інтерфакс-Україна
Події
00:09 08.01.2026

Усі міські лікарні Дніпра повністю переведено на генератори - мер

1 хв читати

Усі міські лікарні Дніпра повністю переведено на генератори, можливі перебої з роботою електротранспорту, повідомив мер міста Борис Філатов.

"Зараз всі міські лікарні повністю переведено на генератори. Є необхідні запаси води. Лікувальний процес не зупиняється", - написав він у телеграмі.

За словами Філатова, водовідведення в будинках також підтримується альтернативними джерелами живлення.

Канікули у школах подовжено ще на дві доби, додав він.

Філатов інформує, що у різних районах міста діє близько 130 колонок із технічною водою, а зранку четверга за необхідності розгорнуть пункти незламності, яких у міста в кількості 89 штук.

Крім того, найімовірніше на ранок можливі перебої з роботою електротранспорту.

Джерело: https://t.me/borys_filatovv/3022

Теги: #дніпро #лікарні #генератори

