У Запоріжжі поступово відновлюється водопостачання, в місті працюють 166 пунктів незламності, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"У Запоріжжі поступово відновлюється водопостачання. Майже всі райони вже з водою", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, заповнення мереж відбувається поетапно, щоб уникнути гідроударів і пошкоджень труб. Фахівці працюють безперервно.

Крім того, медичні заклади Запорізької області працюють у штатному режимі. Лікарні забезпечені електроживленням.

Також в місті 166 із 175 Пунктів незламності вже працюють.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/31265