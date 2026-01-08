Інтерфакс-Україна
Події
00:26 08.01.2026

ДТЕК пояснив помилку щодо терміну повернення е/е на Дніпропетровщині

1 хв читати

ДТЕК пояснив помилку щодо нібито повернення електроенергії у Дніпропетровській області в 2027 році.

"Дніпропетровщина: інформація про повернення світла у 2027 році - помилка. У диспетчерській системі стався технічний збій. Перепрошуємо, що налякали й заплутали", - сказано в телеграмі.

У компанії додали, шойно закінчиться повітряна тривога і енергетики зможуть оглянути пошкодження, уточнимо терміни повернення світла.

Джерело: https://t.me/dtek_ua/3666

Теги: #дтек #дніпропетровська #світло

