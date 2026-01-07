Інтерфакс-Україна
Події
16:13 07.01.2026

Зеленський щодо того, чи він розглядає Д. Кулебу на нову посаду: не скажу

2 хв читати

Президент України Володимир Зеленський не став відповідати на запитання журналістів, чи розглядає він для Дмитра Кулеби нову роль або посаду в державних інституціях після їхньої зустрічі.

"Не скажу", - сказав Зеленський журналістам у середу.

Як повідомлялося, Зеленський 5 січня зустрівся з ексміністром закордонних справ Кулебою та обговорив з ним політичну й інформаційну ситуацію навколо України.

"Важливо, щоб український погляд на речі у світі був представлений і щоб це було достатньо сильно. Радий, що Дмитро – в команді України, і ми домовилися визначити напрями подальшої взаємодії", - написав Зеленський без інших деталей.

"Я задоволений цією розмовою, бо я побачив людину, яка сфокусована на тих же речах, на яких сфокусований я", – у свою чергу зазначив 6 січня Кулеба, також уникаючи конкретики щодо можливого його призначення.

За словами ексглави МЗС, мова йшла про згуртування всіх здорових українських сил заради єдності.

Кулеба додав, що побачив у Зеленському людину, "яка перебуває в трансформації, в пошуку змін, які потрібні, щоб зробити країну сильнішою".

"Реально людина сфокусована на перемозі України, тобто у війні, щоб у нас все було добре. Тому я задоволений тим, кого я побачив, і вірю, і сподіваюся, що все вдасться, бо успіх президента – це буде успіх всієї країни", - заявив ексміністр.

Наразі серед вакантних посад, серед кандидатів на зайняття яких ЗМІ називають, у тому числі, й Кулебу, є Міністерство юстиції та Служба зовнішньої розвідки.

Кулеба з 29 серпня 2019 року обіймав посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Раніше, у 2016 році, його призначили на посаду посла, постійного представника України при Раді Європи, а перед цим із 2014 року він був послом з особливих доручень із питань стратегічних комунікацій МЗС.

4 березня 2020 року був призначений міністром закордонних справ України, а 5 вересня 2024 року Верховна Рада підтримала його відставку з посади міністра.

