01:00 08.01.2026

Росія намагається створити гуманітарну катастрофу в Дніпрі та Запоріжжі, демонструє небажання завершувати війну - ЦПД

Росія намагається створити гуманітарну катастрофу в Дніпрі та Запоріжжі, вважає керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Росіяни нанесли удари по критичній інфраструктурі - Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг без світла. Це навмисний терор цивільного населення, спроба створити гуманітарну катастрофу. Росія демонструє небажання завершувати війну і неповагу до плану миру Трампа", - написав він у телеграмі.

Джерело: https://t.me/akovalenko1989/10272

Теги: #цпд #інфраструктура #рф

