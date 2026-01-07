Сибіга про захоплення США танкера російського тіньового флоту: Ми вітаємо такий підхід до взаємодії з Росією

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав захоплення американським десантом нафтового танкера "Маринера", що йшов під російським прапором у Північній Атлантиці.

"Затримання судна під російським прапором у Північній Атлантиці підкреслює рішуче лідерство Сполучених Штатів та президента Трампа. Ми вітаємо такий підхід до взаємодії з Росією: діяти, а не боятися. Це також актуально для мирного процесу та наближення до встановлення міцного миру", - написав Сибіга в соцмережі Х у середу.

Як повідомлялось, США захопили нафтовий танкер Marinera (раніше називався Bella 1), який ішов під прапором РФ, після тижневого переслідування. Велика Британія надала підтримку зусиллям США. "Це судно, що має сумнівну історію, є частиною російсько-іранської осі з обходу санкцій", - розповів міністр оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Джон Гілі.

Пізніше Південне командування США (SOUTHCOM) повідомило про захоплення в Карибському морі бездержавного судна M/T Sophia, яке належало до тзв "тіньового флоту" та перебувало під санкціями.