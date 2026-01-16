Інтерфакс-Україна
Події
15:20 16.01.2026

"Запоріжсталь" у 2025р спрямувала на поліпшення умов робочого побуту понад 13 млн грн, з 2012р інвестиції склали 260 млн грн

Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" у 2025 році продовжував реалізацію програми "Робочий побут", спрямувавши на оновлення побутових приміщеннь для працівників загалом понад 13 млн грн.

Згідно з пресрелізом комбінату, у 2025 році на підприємстві виконано капітальні ремонти санітарно-побутових приміщень у мартенівському цеху, цеху контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, управлінні автомобільного транспорту й центральній електротехнічній лабораторії триває ремонт санітарно-побутового приміщення цеху водопостачання.

Сумарна площа відремонтованих приміщень становитиме 530 м².

Зокрема, нещодавно на комбінаті введено в експлуатацію оновлене санітарно-побутове приміщення мартенівського цеху площею понад 280 м². На об’єкті виконано капремонт із повною заміною інженерних мереж, віконних і дверних блоків, сантехнічного обладнання, а також проведено комплекс оздоблювальних робіт.

При цьому зазначається, що у 2026 році реалізація програми "Робочий побут" буде продовжена. У межах програми планується подальше оновлення санітарно-побутових приміщень мартенівського цеху та цеху водопостачання, встановлення водонагрівачів,  а також облаштування сучасного прального комплексу.

Корпоративна програма групи "Метінвест" "Робочий побут", у межах якої здійснюється модернізація побутових приміщень виробничих підрозділів, діє на "Запоріжсталі" з 2012 року. За цей час на комбінаті оновлено понад 240 побутових приміщень, а загальний обсяг інвестицій перевищив 260 млн грн.

"Запоріжсталь" – одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого користується широким попитом у споживачів як на внутрішньому ринку, так і в багатьох країнах світу.

"Запоріжсталь" є спільним підприємством групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) і Smart Steel Limited (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #робочий_побут #запоріжсталь #інвестиції

