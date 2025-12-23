Інтерфакс-Україна
12:11 23.12.2025

"Запоріжсталь" аварійно зупинила виробництво через блекаут унаслідок масованих російських обстрілів по об’єктах енергоінфраструктури України

Унаслідок масованих російських обстрілів по об’єктах енергетичної інфраструктури України 23 грудня відбулося повне знеструмлення металургійного комбінату "Запоріжсталь", що призвело до аварійної зупинки виробництва.

Згідно з інформацією комбінату, у надзвичайно складних умовах команда підприємства здійснила оперативне перемикання на альтернативні джерела живлення та подальшу безпечну зупинку виробничих процесів відповідно до антикризового регламенту дій.

При цьому уточняється, що завдяки своєчасному реагуванню та професійним злагодженим діям персоналу, а також вжитим екстреним заходам з мінімізації нештатних ситуацій, вдалося уникнути техногенної аварії та зменшити рівень викидів в атмосферу. Загрози для життя та здоров’я працівників та містян немає.

На підприємстві впроваджено оперативні рішення для стабілізації внутрішньої енергосистеми. Подальше відновлення виробництва здійснюватиметься після відновлення зовнішнього енергопостачання. "Дякуємо енергетикам, надзвичайникам та усім службам, які прямо зараз працюють над відновленням енергосистеми країни!", - говориться в пресрелізі.

"Запоріжсталь" — одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого користується широким попитом у споживачів як на внутрішньому ринку, так і в багатьох країнах світу.

"Запоріжсталь" є спільним підприємством групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) і Smart Steel Limited (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Джерело: https://zaporizhstal.com/uk-ua/

