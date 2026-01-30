"Мотор Січ" розміщує додаткову емісію на 524,5 млн грн

АТ "Мотор Січ" (Запоріжжя), акції якого були вилучені у власність держави на час воєнного стану наприкінці 2022 року, розміщує додаткову емісію акцій загальною номінальною вартістю 524 млн грн 539,8 тис. грн за поточного розміру статутного капіталу 280 млн 528,62 млн грн.

Як зазначається в інформації на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), вона зареєструвала відповідний випуск акцій без здійснення публічної пропозиції постановою від 19 січня цього року.

Номінал акції збережено на рівні 135 грн, всього випускається 3 млн 885,48 тис. акцій додаткової емісії порівняно із 2 млн 77,99 тис., випущеними раніше.

Обіг усіх акцій "Мотор Січ", найбільшого власника якого президента компанії В'ячеслава Богуслаєва було заарештовано у 2022 році, заблоковано з квітня 2018 року після продажу рік тому контрольного пакета акцій китайській Skyrizon і пов'язаним із нею особам. На момент зупинки торгів курс акцій підприємства становив на біржі ПФТС 5,395 тис. грн за шт., на Українській біржі – 5,469 тис. грн за шт.

"Мотор Січ" також закупить послугу з пошуку та відбору не менше 5 кандидатів на посаду гендиректора.

Згідно з інформацією в "Прозорро", очікувана вартість закупівлі – 1,035 млн грн, тендерні пропозиції приймаються до 4 лютого. Строк виконання послуги – до 26 березня поточного року.

Серед необхідних компетенцій кандидатів на посаду гендиректора зокрема, вища інженерна освіта, досвід на керівних посадах не менше 10 років на підприємствах (мінімум одне з яких має більше 1 тис. працівників). При цьому перевагою буде посада директора з трансформації (поліпшень) розвитку.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 23 грудня 2025 року ухвалив постанову № 1701 про реалізацію експериментального проєкту щодо часткового дублювання та релокації виробничих потужностей "Мотор Січі". Проект передбачає нове будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт об’єктів інфраструктури підприємства.

"Реалізація експериментального проєкту здійснюється АТ "Мотор Січ" власним коштом (зокрема коштами, отриманими за рахунок збільшення в установленому законодавством порядку статутного капіталу), а також за благодійні пожертви фізичних та юридичних осіб, зокрема благодійних організацій, коштом міжнародних фінансових організацій та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством", – йшлося в документі.

Міністерство оборони зобов’язане було протягом тижня після набрання чинності постановою збільшити статутний капітал "Мотор Січ".

Міністр оборони Денис Шмигаль зазначав, що рішення спрямовано на створення нових умов релокації та швидке відновлення виробничих потужностей українських виробників зброї, в тому числі АТ "Мотор-Січ".

"Прискорюємо проєктування нових об’єктів підприємства. Забезпечуємо їх водою, газом, теплом та електрикою за спрощеною процедурою. Даємо можливість створювати допоміжну інфраструктуру для безперервної роботи релокованих потужностей. Гарантуємо захищеність чутливої безпекової інформації", - навів міністр основні пункти рішень стосовно "Мотор Січі".

Координатором проекту визначено Міністерство оборони, а учасниками — "Мотор Січ", обласні військові адміністрації Закарпатської та Запорізької областей, органи архітектурно-будівельного контролю, органи місцевого самоврядування, проектні та будівельні організації.

Зазначалось, що під час реалізації експериментального проекту не застосовуватимуться окремі положення законодавства про будівництво та управління акціонерними товариствами.

Згідно з даними ресурсу YouControl, виручка "Мотор Січ" у 2024 році зросла на 7,4% – до 9,19 млрд грн, а чистий прибуток – на 23,1%, до 0,28 млрд грн.

Джерела: https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=87065408

https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-01-27-008420-a