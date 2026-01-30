Інтерфакс-Україна
Економіка
21:05 30.01.2026

"Мотор Січ" розміщує додаткову емісію на 524,5 млн грн

3 хв читати
"Мотор Січ" розміщує додаткову емісію на 524,5 млн грн

АТ "Мотор Січ" (Запоріжжя), акції якого були вилучені у власність держави на час воєнного стану наприкінці 2022 року, розміщує додаткову емісію акцій загальною номінальною вартістю 524 млн грн 539,8 тис. грн за поточного розміру статутного капіталу 280 млн 528,62 млн грн.

Як зазначається в інформації на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), вона зареєструвала відповідний випуск акцій без здійснення публічної пропозиції постановою від 19 січня цього року.

Номінал акції збережено на рівні 135 грн, всього випускається 3 млн 885,48 тис. акцій додаткової емісії порівняно із 2 млн 77,99 тис., випущеними раніше.

Обіг усіх акцій "Мотор Січ", найбільшого власника якого президента компанії В'ячеслава Богуслаєва було заарештовано у 2022 році, заблоковано з квітня 2018 року після продажу рік тому контрольного пакета акцій китайській Skyrizon і пов'язаним із нею особам. На момент зупинки торгів курс акцій підприємства становив на біржі ПФТС 5,395 тис. грн за шт., на Українській біржі – 5,469 тис. грн за шт.

"Мотор Січ" також закупить послугу з пошуку та відбору не менше 5 кандидатів на посаду гендиректора.

Згідно з інформацією в "Прозорро", очікувана вартість закупівлі – 1,035 млн грн, тендерні пропозиції приймаються до 4 лютого. Строк виконання послуги – до 26 березня поточного року.

Серед необхідних компетенцій кандидатів на посаду гендиректора зокрема, вища інженерна освіта, досвід на керівних посадах не менше 10 років на підприємствах (мінімум одне з яких має більше 1 тис. працівників). При цьому перевагою буде посада директора з трансформації (поліпшень) розвитку.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 23 грудня 2025 року ухвалив постанову № 1701 про реалізацію експериментального проєкту щодо часткового дублювання та релокації виробничих потужностей "Мотор Січі". Проект передбачає нове будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт об’єктів інфраструктури підприємства.

"Реалізація експериментального проєкту здійснюється АТ "Мотор Січ" власним коштом (зокрема коштами, отриманими за рахунок збільшення в установленому законодавством порядку статутного капіталу), а також за благодійні пожертви фізичних та юридичних осіб, зокрема благодійних організацій, коштом міжнародних фінансових організацій та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством", – йшлося в документі.

Міністерство оборони зобов’язане було протягом тижня після набрання чинності постановою збільшити статутний капітал "Мотор Січ".

Міністр оборони Денис Шмигаль зазначав, що рішення спрямовано на створення нових умов релокації та швидке відновлення виробничих потужностей українських виробників зброї, в тому числі АТ "Мотор-Січ".

"Прискорюємо проєктування нових об’єктів підприємства. Забезпечуємо їх водою, газом, теплом та електрикою за спрощеною процедурою. Даємо можливість створювати допоміжну інфраструктуру для безперервної роботи релокованих потужностей. Гарантуємо захищеність чутливої безпекової інформації", - навів міністр основні пункти рішень стосовно "Мотор Січі".

Координатором проекту визначено Міністерство оборони, а учасниками — "Мотор Січ", обласні військові адміністрації Закарпатської та Запорізької областей, органи архітектурно-будівельного контролю, органи місцевого самоврядування, проектні та будівельні організації.

Зазначалось, що під час реалізації експериментального проекту не застосовуватимуться окремі положення законодавства про будівництво та управління акціонерними товариствами.

Згідно з даними ресурсу YouControl, виручка "Мотор Січ" у 2024 році зросла на 7,4% – до 9,19 млрд грн, а чистий прибуток – на 23,1%, до 0,28 млрд грн.

Джерела: https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=87065408

https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-01-27-008420-a

Теги: #емісія #мотор_січ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:05 23.12.2025
Шмигаль повідомив про новий експериментальний проєкт щодо АТ "Мотор Січ" для його релокації та відновлення

Шмигаль повідомив про новий експериментальний проєкт щодо АТ "Мотор Січ" для його релокації та відновлення

14:24 22.05.2025
Арештовані активи сина експрезидента "Мотор Січі" на пів мільярда гривень

Арештовані активи сина експрезидента "Мотор Січі" на пів мільярда гривень

10:14 02.05.2025
Спільно з правоохоронцями Франції та Монако затримано сина експрезидента Мотор Січі за розкрадання активів

Спільно з правоохоронцями Франції та Монако затримано сина експрезидента Мотор Січі за розкрадання активів

13:35 10.09.2024
Не треба робити трагедії з помірної емісії під час війни, але ми її не плануємо у 2024-2025 рр. - прем'єр

Не треба робити трагедії з помірної емісії під час війни, але ми її не плануємо у 2024-2025 рр. - прем'єр

14:58 18.04.2024
ВАКС вирішив стягнути активи експрезидента "Мотор Січ" Богуслаєва

ВАКС вирішив стягнути активи експрезидента "Мотор Січ" Богуслаєва

17:57 22.01.2024
Мін'юст має намір через суд стягнути з експрезидента "Мотор Січ" і ексгендиректора "Борисфен-Авіа" майно та корпоративні права

Мін'юст має намір через суд стягнути з експрезидента "Мотор Січ" і ексгендиректора "Борисфен-Авіа" майно та корпоративні права

15:41 20.06.2023
Суд залишив під вартою експрезидента АТ "Мотор Січ", якого підозрюють у пособництві державі-агресору

Суд залишив під вартою експрезидента АТ "Мотор Січ", якого підозрюють у пособництві державі-агресору

00:44 11.05.2023
Богуслаєв попросив включити його до списку обміну з РФ

Богуслаєв попросив включити його до списку обміну з РФ

10:36 28.03.2023
Президент "Мотор Січ" блокував постачання бойового гелікоптера для ГУР МО у квітні 2022 року - СБУ

Президент "Мотор Січ" блокував постачання бойового гелікоптера для ГУР МО у квітні 2022 року - СБУ

12:20 24.03.2023
СБУ затримала російських агентів, серед них - інженер-конструктор "Мотор Січ"

СБУ затримала російських агентів, серед них - інженер-конструктор "Мотор Січ"

ВАЖЛИВЕ

МХП отримала заявки на викуп $330,8 млн, або 60,1% єврооблігацій-2026

Нацбанк збільшив оцінку міжнародних резервів на кінець 2026р до $65 млрд, 2027р – до $72,9 млрд

НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р. до 7,5%, у 2027р. - до 6%

Нацбанк погіршив прогноз росту ВВП України у 2026р. до 1,8% з 2%

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних

ОСТАННЄ

В ЄС пропонують замість "стелі цін" на нафту РФ заборонити її перевезення морем - ЗМІ

"Київстар" проводить SPO на $131,3 млн із можливістю збільшення до $150,9 млн, акції подешевшали на 6,6%

Податком "на розкіш" у 2026р оподатковуються легкові авто більш ніж 20 марок ціною від 3,24 млн грн

Військові з грудня 2024р заощадили на знижках на АЗК "Укрнафти" понад 120,5 млн грн

Укрексімбанк та Укргазбанк у IV кв. 2025р надали місцевим радам позики на 363,7 млн грн та EUR6,7 млн – Мінфін

Пільгові кредити на диверсифікацію енергоживлення стали доступними в банках — Висоцький

Банки-партнери "Укрфінжитла" видали кредитів за програмою "єОселя" на 40 млрд грн

МХП отримала заявки на викуп $330,8 млн, або 60,1% єврооблігацій-2026

"Кернел" перевів виробництво олії "Щедрий Дар" і "Стожар" на "зелену" енергію із соняшникового лушпиння

Кабмін розширює покриття за програмою страхування бізнесу від воєнних ризиків і спрощує подачу заявок - Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА