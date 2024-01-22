Економіка

17:57 22.01.2024

Мін'юст має намір через суд стягнути з експрезидента "Мотор Січ" і ексгендиректора "Борисфен-Авіа" майно та корпоративні права

2 хв читати
Мін'юст має намір через суд стягнути з експрезидента "Мотор Січ" і ексгендиректора "Борисфен-Авіа" майно та корпоративні права

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду для стягнення з експрезидента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та ексгендиректора ТОВ "Борисфен-Авіа" Петра Коненка на користь держави 30 одиниць нерухомого майна та корпоративних прав у більше ніж 10 юридичних особах, повідомляється на сайті відомства в понеділок.

"Повідомляємо, що 22 січня 2024 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкції, передбаченої пунктом 1 частини 1 статті 4 закону України "Про санкції", до Богуслаєва Вячеслава Олександровича та Кононенка Петра Івановича", - зазначено в повідомленні.

Мін'юст просить суд стягнути з Богуслаєва та Коненка, які "пов'язані сталими бізнес-зв'язками", більше ніж 30 одиниць нерухомого майна (житлових/нежитлових приміщень, земельних ділянок), а також корпоративні права в більше ніж 10 юридичних особах.

Ідеться, зокрема, про частки, які в низці підприємств доходять до 100% у статутних капіталах ТДВ СК "МОТОР-ГАРАНТ", ТОВ "Вінницький авіаційний завод", ТОВ "Вертольоти МСБ", їхні частки в статутному капіталі ТОВ ФІРМА "ЖЕКОН".

Предметом позову також є торговельні марки та патенти на промислові зразки, вогнепальна зброя.

Раніше Служба безпеки України (СБУ) повідомила, що розслідування у справі за обвинуваченням у роботі на російських окупантів експрезидента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та директора департаменту підприємства завершено і передано до суду.

У рамках кримінального провадження накладено арешт на все майно обвинувачених на загальну суму понад 12 млрд грн.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки направили до суду обвинувачення на експрезидента "Мотор Січі" за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Його підлеглий - голова Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства - обвинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

У жовтні 2022 року співробітники СБУ затримали Богуслаєва і начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січі". Підозрюваним оголосили про підозру за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) і ст. 111-2 (пособництво державі агресору) Кримінального кодексу України.

Експрезиденту ПАТ "Мотор Січ" 1 лютого 2023 року було повідомлено про нову підозру: сприяння діяльності терористичної організації "ДНР", ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Богуслаєв очолював одне з найбільших у Європі підприємств із виробництва авіадвигунів. До продажу контрольного пакета акцій китайській компанії Skyrizon, яка заморожена судом, він був найбільшим акціонером корпорації.

Петро Коненко очолював представництво АТ "Мотор Січ" у Москві, був членом наглядової ради АТ "Мотор Січ", помічником члена Ради Федерації Росії Глухих В. К. Санкції РНБО, застосовані згідно з указом президента Володимира Зеленського до очолюваного ним підприємства ТОВ "Борисфен-Авіа", були запроваджені ще 2021 року.

 

Теги: #мотор_січ #мінюст #санкції #борисфен_авіа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:09 19.01.2024
Кулеба закликає Захід серйозно поставитися до придушення спроможності РФ виробляти зброю

Кулеба закликає Захід серйозно поставитися до придушення спроможності РФ виробляти зброю

16:50 09.01.2024
За матеріалами БЕБ до санкційного списку внесли 10 російських суб'єктів, причетних до виробництва дронів

За матеріалами БЕБ до санкційного списку внесли 10 російських суб'єктів, причетних до виробництва дронів

13:20 09.01.2024
Кількість підсанкційних російських осіб більш ніж подвоїлася за 2023 рік

Кількість підсанкційних російських осіб більш ніж подвоїлася за 2023 рік

20:01 08.01.2024
Архітектура тиску на Росію має зміцнюватися

Архітектура тиску на Росію має зміцнюватися

15:18 08.01.2024
Єврокомісія працює над недопущенням реекспорту в РФ в обхід санкцій третіми країнами товарів, що використовуються для виробництва зброї

Єврокомісія працює над недопущенням реекспорту в РФ в обхід санкцій третіми країнами товарів, що використовуються для виробництва зброї

12:06 03.01.2024
Євросоюз запровадив санкції проти "АЛРОСА" та її гендиректора

Євросоюз запровадив санкції проти "АЛРОСА" та її гендиректора

15:57 23.12.2023
Президент затвердив два нові пакети санкцій РНБО

Президент затвердив два нові пакети санкцій РНБО

17:09 22.12.2023
Байден надав Мінфіну додаткові інструменти для обмеження імпорту деяких товарів із РФ, зокрема алмазів

Байден надав Мінфіну додаткові інструменти для обмеження імпорту деяких товарів із РФ, зокрема алмазів

16:59 22.12.2023
Байден підписав указ про санкції проти банків за сприяння ОПК РФ

Байден підписав указ про санкції проти банків за сприяння ОПК РФ

13:31 21.12.2023
УАФ застосувала санкції щодо суддів, які використовували недержавну мову під час футбольних матчів УПЛ

УАФ застосувала санкції щодо суддів, які використовували недержавну мову під час футбольних матчів УПЛ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Діяльність офісу Concorde Сapital паралізовано після обшуків - пресслужба

"Маніфест 42" анонсував попереджувальну зупинку підприємств у разі подальшого ігнорування владою "свавілля тилових силовиків"

Мазепа називає 349 млн грн застави непідйомною сумою і свавіллям

Кабмін затвердив механізм розподілу 33,4 млрд грн субвенції місцевим громадам, насамперед звільненим і прифронтовим

Глава Concorde Capital прямував до Давоса для залучення інвестицій у "Кривий Ріг Цемент" - заява компанії

ОСТАННЄ

ДП "Ліси України" у 2024 р. мають намір наростити темпи заготівлі деревини

Шмигаль запропонував польській стороні взяти участь у будівництві автобану Краковець-Львів-Броди-Рівне

Україна очікує від Польщі кроків щодо зняття обмежень для українських фермерів і виробників - Шмигаль

Шмигаль обговорив із прем'єром Польщі створення ще чотирьох нових пунктів пропуску між країнами

Шмыгаль обсудил с премьером Польши создание еще 4 новых ПП между странами

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 37,8 тис. абонентів у Донецькій і Дніпропетровській областях

"Укрнафта" у 2024 р. планує розпочати спорудження 30 нових свердловин

Діяльність офісу Concorde Сapital паралізовано після обшуків - пресслужба

Україна готова до детальної дискусії з країнами ЄС про торговельні потоки, очікує продовження лібералізації торгівлі ще на рік - торговий представник

"Маніфест 42" анонсував попереджувальну зупинку підприємств у разі подальшого ігнорування владою "свавілля тилових силовиків"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА