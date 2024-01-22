Мін'юст має намір через суд стягнути з експрезидента "Мотор Січ" і ексгендиректора "Борисфен-Авіа" майно та корпоративні права

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду для стягнення з експрезидента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та ексгендиректора ТОВ "Борисфен-Авіа" Петра Коненка на користь держави 30 одиниць нерухомого майна та корпоративних прав у більше ніж 10 юридичних особах, повідомляється на сайті відомства в понеділок.

"Повідомляємо, що 22 січня 2024 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкції, передбаченої пунктом 1 частини 1 статті 4 закону України "Про санкції", до Богуслаєва Вячеслава Олександровича та Кононенка Петра Івановича", - зазначено в повідомленні.

Мін'юст просить суд стягнути з Богуслаєва та Коненка, які "пов'язані сталими бізнес-зв'язками", більше ніж 30 одиниць нерухомого майна (житлових/нежитлових приміщень, земельних ділянок), а також корпоративні права в більше ніж 10 юридичних особах.

Ідеться, зокрема, про частки, які в низці підприємств доходять до 100% у статутних капіталах ТДВ СК "МОТОР-ГАРАНТ", ТОВ "Вінницький авіаційний завод", ТОВ "Вертольоти МСБ", їхні частки в статутному капіталі ТОВ ФІРМА "ЖЕКОН".

Предметом позову також є торговельні марки та патенти на промислові зразки, вогнепальна зброя.

Раніше Служба безпеки України (СБУ) повідомила, що розслідування у справі за обвинуваченням у роботі на російських окупантів експрезидента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та директора департаменту підприємства завершено і передано до суду.

У рамках кримінального провадження накладено арешт на все майно обвинувачених на загальну суму понад 12 млрд грн.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки направили до суду обвинувачення на експрезидента "Мотор Січі" за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Його підлеглий - голова Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства - обвинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

У жовтні 2022 року співробітники СБУ затримали Богуслаєва і начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січі". Підозрюваним оголосили про підозру за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) і ст. 111-2 (пособництво державі агресору) Кримінального кодексу України.

Експрезиденту ПАТ "Мотор Січ" 1 лютого 2023 року було повідомлено про нову підозру: сприяння діяльності терористичної організації "ДНР", ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Богуслаєв очолював одне з найбільших у Європі підприємств із виробництва авіадвигунів. До продажу контрольного пакета акцій китайській компанії Skyrizon, яка заморожена судом, він був найбільшим акціонером корпорації.

Петро Коненко очолював представництво АТ "Мотор Січ" у Москві, був членом наглядової ради АТ "Мотор Січ", помічником члена Ради Федерації Росії Глухих В. К. Санкції РНБО, застосовані згідно з указом президента Володимира Зеленського до очолюваного ним підприємства ТОВ "Борисфен-Авіа", були запроваджені ще 2021 року.