Інтерфакс-Україна
Економіка
16:30 30.01.2026

Пільгові кредити на диверсифікацію енергоживлення стали доступними в банках — Висоцький

Бізнес уже може звертатися до банків для отримання позик за урядовою програмою "Доступні кредити 5-7-9%" і користуватися збільшеним пільговим фінансування для закупівлі когенерації, акумуляторів, генераторів тощо, які допоможуть диверсифікувати енергетичну стабільність підприємств, заявив заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства Тарас Висоцький.

"Уряд вчора прийняв рішення, яким визнав енергетику критичною (для ведення бізнесу в Україні – ІФ-У). Рішення вже опубліковано, й уже сьогодні можна звертатися до банків щодо збільшення пільгового фінансування для купівлі будь-якого виду когенерації, акумуляторів, генераторів — всього, що пов'язане з диверсифікацією енергетичної стабільності бізнесу та його підприємств", - сказав він на Grain Storage Forum у Києві в п`ятницю.

Висоцький нагадав, що максимальний розмір кредиту на забезпечення енергоефективності та енергетичної незалежності підвищено до 250 млн грн. Тому усі, не забезпечив підприємства альтернативним живленням або потребує додатковий резерв, можуть звернутися до банку за "доступним кредитом".

"Відсьогодні можна звертатися (за фінансуванням закупівлі генераторів – ІФ-У) і користуватися. Це має дати трішки більше впевненості та передбачуваності з точки зору енергетичної складової в діяльності в тому числі аграрного сектору", - підкреслив Висоцький.

Як повідомлялося, уряд на засіданні в середу розширив можливості державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" для забезпечення енергоефективності та енергетичної незалежності. Максимальну суму інвестиційної позики, щодо якої надається підтримка держави, було збільшено зі 150 млн грн до 250 млн грн.

Теги: #grain_storage_forum #висоцький #кредити

